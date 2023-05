La Russo Toribio con le "Schoolgirl" della Nazionale

Ernestina Luz Russo Toribio, della Pugilistica Lucchese, al ritiro della Nazionale "Schoolgirl" a Roma. La giovanissima atleta è partita per la capitale, unendosi alle migliori del panorama nazionale fino al 14 maggio. Questo stage serve ai tecnici della Nazionale anche per effettuare una prima scrematura e individuare i profili papabili per indossare la canotta azzurra nelle prossime competizioni internazionali. Davvero una bella soddisfazione.

Altre, per il club lucchese, ne sono arrivate con l’incontro di Lorenzo Frugoli, "Elite" 81 chilogrammi, impegnato sul ring di Figline Valdarno contro Ivan Gimmi (Quero-Chiloiro). Match molto duro per Frugoli che si è, però, aggiudicato la vittoria, iniziando, così, con il piede giusto, il percorso che, a settembre, lo porterà ai campionati italiani Under 22. Poi lo "Sparring Io", la disciplina a contatto controllato, nata per la transizione dal settore giovanile a quello agonistico vero e proprio. A Livorno sono stati molti i giovani pugili che hanno deciso di mettersi alla prova in questa occasione: Andrea Sgueo, Francesco Caserta, Francesco Catalano, Raul Fortunato, Andrea Leon Lo Sasso, Gleon Losha, Giulio Nelli, Matteo Porcu, Noemi Sargentini.

In particolare, hanno risaltato le prestazioni di Porcu, Fortunato e Lo Sasso che si stanno dimostrando sempre più pronti ad effettuare il salto nel mondo dell’agonismo, ma anche quella di Sargentini che, nonostante la poca esperienza (solo sette mesi), ha conquistato la vittoria contro un’avversaria più esperta da cui era già stata sconfitta in passato.

Infine i ragazzi già entrati nel mondo del pugilato IBA. Abd Almottalib Loutfi, "Junior" 46 chilogrammi, opposto, in questa occasione, a Diego Galdani. Al termine di un match equilibrato, è Galdani ad avere la meglio, ma questo non toglie meriti a Loutfi che ha dimostrato ottimi miglioramenti.

Mas. Stef.