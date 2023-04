La Rossetti Busa cala un bel tris Terzo titolo italiano "Youth"

Tutti i metalli del podio. Un oro, un argento, un bronzo. E’ il bilancio della Pugilistica Lucchese ai campionati italiani femminili, categorie "Schoolgirl", "Junior" e "Youth", svoltisi a Roseto degli Abruzzi. Il team, accompagnato dal maestro benemerito Ivo Fancelli e dal maestro Giulio Monselesan, è rientrato con un bottino di medaglie straordinario.

Si conferma la "Youth" Rossetti Busa, laureatasi campionessa italiana per la terza volta, seconda consecutiva. Superati senza difficoltà i quarti di finale contro Sofia Zangara (Cannata Boxe Team), ha, poi, portato a casa la vittoria per sospensione cautelare contro Alessia Bianco (Invictus) dopo soli 35 secondi. Anche in finale, la lucchese ha offerto un grande spettacolo per gli appassionati della nobile arte, dominando fin dall’inizio l’incontro con Noemi Carmen Cafarelli (Celano Boxe Genova). La Rossetti Busa è, infatti, stata attenta a non concedere spazio all’iniziativa della pur brava avversaria, aggiudicandosi, al di là di ogni dubbio, il terzo, meritato, titolo italiano.

Ha un enorme valore l’argento conquistato da Amina Benhadima, "Junior" 57 chilogrammi, allenata anche dal tecnico Roberto Polloni. Arrivata a questi campionati con due soli match di esperienza, grazie ad un pugilato grintoso, reattivo e cinico, la lucchese è riuscita a: farsi largo prima ai quarti, contro la siciliana Carlotta Maria Lo Cascio (Cuba Boxing) e, poi, in semifinale con la laziale Veronica Naticchi (Bodymind), già campionessa della categoria "Schoolgirl" 60 chilogrammi nel 2022. Non è, invece, riuscita a superare in finale la laziale Sara Battistella.

È stato un bronzo molto amaro quello conquistato dalla "Schoolgirl" 57 chilogrammi Ernestina Luz Russo Toribio. Passata direttamente in semifinale grazie al sorteggio, la pugile lucchese si è trovata direttamente contro Marisol Rivetti (Invictus). Al termine di un match estremamente combattuto, in cui la Toribio ha dimostrato la sua solita determinazione, è lei ad essere giudicata vincitrice, ma la gioia è durata poco. Grazie ad un ricorso, è stato ribaltato il verdetto e a staccare il biglietto per la finale è stata l’avversaria.

Massimo Stefanini