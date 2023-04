La Pro Cycling da oggi al Giro del Mediterraneo

La Pro Cycling, squadra ciclistica femminile di Manuel Fanini, parteciperà (foto) al Giro del Mediterrano in rosa che si corre in Campania, da oggi al 23 aprile prossimo. Una manifestazione cresciuta negli anni che, tanto per dare un esempio, nel suo "giovane" albo d’oro, annovera campionesse del calibro di Marta Bastianelli (ex iridata a Stoccarda nel 2007) e di Gaia Realini, terza classificata alla Freccia Vallona, ambìta classica del Nord che si è svolta qualche giorno fa, tra l’altro.

Il team del general manager Manuel Fanini parteciperà a questa competizione con le ucraine Viktoria Parkhomiuk (22 anni), Alina Bohdan (21), Anastasia Ishman (28) e con l’italiana Stefania Belloni (22); al seguito, fra gli altri, a guidare la squadra, Severino Curti.

"E’ arrivato il momento di vedere di che pasta sono fatte – ha sottolineato Manuel Fanini – ; cercheremo di movimentare la corsa in tutte e tre le tappe per capire a che punto siamo con la preparazione. Proveremo a concentrare le nostre forze su una classifica speciale; riportare a casa una maglia sarà il nostro obiettivo primario".

Dopo l’avventura campana e dopo un solo giorno di riposo, il 25 aprile, la "Pro Cycling Team" sarà impegnata al Gran Premio Liberazione, a Roma, probabilmente con lo stesso gruppo di cicliste.

Massimo Stefanini