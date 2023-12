La Primavera sfida il Fiorenzuola

Tredicesima giornata

di campionato per

la Primavera della Lucchese, che chiude questo 2023 sul campo del Fiorenzuola. Un anno, questo, non troppo felice per i giovani rossoneri, che nello scorso campionato avevano purtroppo rimediato la retrocessione e sono stati ripescati in Primavera 3, ma le cose non vanno anche in questo caso nel migliore dei modi.

I ragazzi di Di Stefano sono terzultimi in classifica con nove punti ad appena una lunghezza di distacco dai prossimi avversari, che sono davanti, a dieci.

Per questo motivo la gara di questo pomeriggio con inizio alle 14.30 assume

un significato importante. Una vittoria significherebbe scavalcarli in classifica e portare a casa punti pesanti per l’andamento del campionato. Questo

il tecnico rossonero lo sa molto bene e durante la settimana ha cercato di preparare assieme ai suoi ragazzi questo delicato appuntamento. Poi ci sarà spazio per la sosta natalizia, con il campionato che riprenderà sabato 13 gennaio con la prima gara del girone di ritorno contro il Lecco, che si trova dietro alla Lucchese con un punto meno. All’andata finì in parità 1 a 1 il risultato, ma anche in questo caso servirà una partita perfetta da parte dei rossoneri. Adesso però c’è da pensare al Fiorenzuola e a portare a casa i tre punti per festeggiare nel migliore dei modi le festività natalizie.

Alessia Lombardi