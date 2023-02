La "Primavera" in trasferta a Lecco

Dopo la bella vittoria casalinga contro la Vis Pesaro per 1 a 0, grazie alla rete messa a segno da Camaiani nel primo tempo, la Lucchese "Primavera" ritorna di nuovo in campo sabato, alle 14.30, nell’insidiosa trasferta contro il Lecco.

I rossoneri, con i tre punti conquistati nella sedicesima giornata di campionato, sono saliti a quota 17 in classifica, occupando l’ottavo posto, mentre i lombardi si trovano al quinto, con 28 lunghezze.

Un match sulla carta molto difficile, ma i ragazzi di Carruezzo hanno dimostrato di poter essere competitivi proprio nelle gare più difficili. All’andata finì 3 a 2 per gli ospiti, con la doppietta di Warid che non servì, purtroppo, a rimediare alla sconfitta. Quella di sabato sarà una gara molto importante per la "Primavera" che tornerà di nuovo a giocare a Saltocchio sabato 25 febbraio, alle 14.30, contro il Piacenza. Intanto, però, c’è da pensare al prossimo appuntamento: dove è vietato sbagliare.

R. L.