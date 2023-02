La "Primavera" crolla nella ripresa con il Piacenza

Lucchese

1

Piacenza

4

LUCCHESE: Giunti, Tiesse (25’ st Andreini), Pirola, Santelli, D’Antona, Ferro (1’ st Muratore), Durante, Cantini (12’ st Viviani), Camaiani, M. Napoli (25’ st Sasso), Warid (1’ st Filippelli). (A disp.: Labozzetta, Donchovki, Nastasi, Comparelli, Carcano, Lazzari). All.: Carruezzo.

PIACENZA: Maianti, Rigo, Ruiz, Ubaldi, Baia, Boffini, Dalcerri, Carollo; Hrom, Sollini, Binelli. (A disp.: Vivenzio, Borsanti, Cozzolino, Molinari, Mangegazza, Cabella, Caravaggi, Fermi, Bisio, Fossati). All.: Parmigiani.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Reti: 7’ pt Binelli, 13’ pt Durante, 12’st e 15’ st Boffini, 18’ Hrom.

Note: espulso 34’ pt Pirola (proteste).

LUCCA - Ancora una sconfitta per la "Primavera" che perde in casa sul sintetico di Saltocchio contro il Piacenza. Gli emiliani vanno subito in vantaggio al 7’, con un gol di Binelli. I rossoneri pareggiano subito dopo con Durante che realizza una bella rete. Il primo tempo termina in parità, ma, nella ripresa, gli ospiti dilagano, con una doppietta di Boffini al 12’ e al 15’. Hrom fissa il risultato al 18’. E sabato ci sarà il Modena in trasferta.