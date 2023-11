"La più bella prestazione da inizio stagione un successo importante e meritato"

"La più bella prestazione da inizio stagione": queste le prime parole del direttore sportivo del GhiviBorgo Sasha Remaschi, dopo la prestigiosa affermazione della sua squadra, andata a vincere sul campo dell’Aquila Montevarchi, in un turno infrasettimanale dolcissimo per i colori biancorossoazzurri. Vola dunque la formazione di Nico Lelli, che sale in classifica e conferma un’invidiabile condizione fisica, conquistando di nuovo la vittoria in rimonta, dopo aver ribaltato domenica scorsa il Real Forte Querceta.

"Già nel primo tempo si erano viste buone cose, dove siamo andati vicino alla rete almeno quattro-cinque volte, non riuscendo però a segnare ed incassando il gol del Montevarchi, fra l’altro di buona fattura. Poco male, i ragazzi hanno continuato a giocare bene, crescendo nella ripresa, in cui sono arrivate le reti di Pietro Carcani e Giannini, per un successo importante e meritato".

Il giusto seguito al secondo tempo della gara col Real Forte?

"Direi di sì. Nonostante siano cambiati quattro titolari, uno a centrocampo e tre nel reparto avanzato, la squadra si è espressa molto bene, poi le cinque sostituzioni nella ripresa sono state ancora decisive, segno evidente che tutti sono fondamentali nell’economia di una partita. Grazie al gran lavoro svolto da allenatore e staff tecnico, arrivano dunque questi risultati, cresce il morale del gruppo, che può dunque lavorare con serenità. Vietato però perdere umiltà e concentrazione - ammonisce Remaschi - , domenica arriva il San Donato Tavarnelle, avversario molto difficile, che subisce pochissimi gol, contro cui sarà necessaria un’altra prestazione di sostanza per fare risultato".

Flavio Berlingacci