La Pantera stecca davanti al nuovo patron

Lucchese

1

Recanatese

3

LUCCHESE (4-3-1-2): Cucchietti; Quirini (23’ st Mastalli), Tiritiello, Benassai, Alagna; Visconti, Franco (38’ st Ravasio), Tumbarello (38’ st Di Quinzio); Fabbrini (13’ st Bruzzaniti); Panico, Bianchimano (13’ st Romero). (A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, D’Ancona, D’Alena, De Maria). All.: Maraia.

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Longobardi, Ferrante , Peretti, Yabre; Guadagni (28’ st Ferretti), Morrone, Alfieri (40’ st Foresta), Carpani (40’ st Marilungo); Giampaolo (28’ st Senigagliesi), Sbaffo. (A disp.: Meli, Amadio, Quacquarelli, Vona, Stampete, Maragini, Somma). All.: Pagliari.

Arbitro: Gangi di Enna.

Rete: 29’ pt e 16’ st Carpani; 19’ st Bruzzaniti; 33’ st Senigagliesi.

Note: angoli 7-4; ammoniti: Benassai, Alagna e Morrone; espulso 33’ st dalla panchina Camilletti (team manager della Recanatese) per proteste; recupero: 0’ pt e 5’ st.

LUCCA - Una brutta Lucchese senza gioco e senza idee incassa una pesante sconfitta e viene contestata alla fine. Maraia schiera un "4-3-1-2", con Fabbrini libero di agire dietro le due punte, Bianchimano e Panico. Ad assistere al match anche il nuovo azionista di maggioranza, Andrea Bulgarella ed il suo braccio destro, Giuseppe Mangiarano.

La Recanatese ha un’ottima partenza ed al 3’ cerca subito di sbloccare con Giampaolo, ma il suo tiro finisce di poco alto sopra la traversa. I rossoneri si fannno vedere in avanti al 7’ con un gran destro a giro di Panico che si spegne non molto lontano dal sette. Due minuti più tardi ancora i padroni di casa che, con Alagna, chiamano l’estremo difensore alla respinta corta sulla quale arriva Bianchimano che, però, è finito in fuorigioco. Al 18’ i marchigiani hanno l’occasione per passare con Sbaffo che, di testa, centra la base del palo a Cucchietti battuto.

Gli uomini di Pagliari ci credono e continuano a macinare occasioni ghiotte. Al 25’ il solito Sbaffo riesce a saltare Alagna, ma Tiritiello riesce a fermarlo. Il gol sta maturando e, al 29’, Tiritiello si avventura in un rischioso retropassaggio: arriva Sbaffo che vede Carpani che arriva da dietro, lo serve e, con un tiro rasoterra, mette la palla in fondo alla rete. Marchigiani meritatamente in vantaggio per quello che hanno fatto vedere fino a quel momento.

La Lucchese fatica a venire fuori e non riesce a costruire azioni in grado di impensierire la difesa giallorossa. Al 39’ torna nuovamente in avanti con Bianchimano che, però, colpisce l’esterno della rete. Il primo tempo si chiude senza recupero.

Nella ripresa Maraia le tenta tutte, perché il gioco stenta ad arrivare. Ma, al 16’, Carpani raddoppia di testa, su cross dalla sinistra di Guadagni. Lucchese sotto di due gol e con pochissime idee, anzi quasi nulle. Al 19’ Bruzzaniti prova a riaprire il match con un tiro dal limite che si insacca nel sette, ma la reazione successiva è sterile. Franco, al 33’, batte un calcio di punizione, ma dopo il fischio dell’arbitro tocca la palla con la mano ed il direttore di gara concede di nuovo la punizione a favore degli avversari. E, Senigagliesi, da poco entrato, non sbaglia e realizza la terza rete.

Tanti gli errorri fatti vedere dai giocatori, anche i più esperti ed inevitambilmente a fine gara giocatori ed allenatore sono stati contestati.

R. L.