La Pantera non s’impone in casa sui marchigiani da ben 53 anni

Sarà una Vis più stanca, visto che ha giocato mercoledì scorso, nel recupero contro il Pontedera, finito 1-1. Nella sfida tra Rossini e Puccini nessuno può regalare niente. Pesaro, attualmente fuori dalla zona play-out, deve cercare di allontanarsi dal quint’ultimo posto.

La Lucchese che non vince da sei giornate in assoluto e da dicembre in casa, sta sgomitando per entrare nei play-off: qualificazione tutt’altro che scontata, in quanto sta arrivando di rincorsa anche la Fermana, con quattro squadre per due posti. E’ il settimo confronto al "Porta Elisa" con la Vis. Prime quattro gare vinte dalla Lucchese, l’ultima nel 1970. Un pareggio, nel 1988, per 0-0 e un lungo periodo in cui i due club non si sono affrontati. Nella passata stagione blitz marchigiano, l’unico nella storia, per 2-1.

Sarà la sfida tra il secondo peggior attacco del girone, quello della Vis, contro la quarta miglior difesa (nonostante i tre gol incassati dalla Recanatese), quella della truppa di Maraia. Fischio d’inizio alle 17,30.

Per il resto, la 28ª giornata, ovviamente, verte sul match-clou, quello tra Cesena e Reggiana, con gli emiliani primi, a più quattro sui romagnoli, secondi. Al "Manuzzi", lunedì, alle 20.30, si decide la promozione diretta in "B".

Il Pontedera rimane nelle Marche, dopo il recupero di Pesaro e affronta la Recanatese (entrambe hanno subito lo stesso numero di gol, 31); poi c’è la sfida play-off, Rimini-Siena, alle 14.30: per entrambe una sola vittoria nelle ultime cinque gare. La Carrarese, reduce da tre successi di fila (solo 3 pareggi in 27 partite), riceve la penultima, l’Imolese. Il Montevarchi, ultimo, seconda peggior retroguardia, va in casa dell’Entella: per l’Aquila pronostico da sfavorita. Infine il San Donato Tavarnelle, ai margini della zona play-out, che riceve una Fermana in rimonta.

Massimo Stefanini