La Pantera non batte l’Ancona in casa da 30 anni

Nel segno del quattro. Il quarto miglior attacco, quello dei dorici quarti in classifica, contro la quarta miglior difesa, quella della Pantera. E’ la sintesi numerica di Lucchese-Ancona, uno dei big-match della giornata numero 30. Una sfida che i rossoneri, al "Porta Elisa", non vincono dalla stagione 1993-’94 in serie "B": fu un 2-0, con autorete di Mazzarano e gol del raddoppio di un certo Roberto Paci (foto) che, tra l’altro, nel campionato 1986-’87, prima di arrivare sotto le Mura, indossò la casacca dell’ex Anconitana.

Quella di domenica prossima, ore 14.30, è la gara numero 31 nello stadio lucchese. Il bilancio delle sfide interne è di 12 successi rossoneri, 14 pareggi e 4 blitz marchigiani, due negli ultimi tre anni. Curioso notare come, dopo le prime sei vittorie consecutive della Lucchese, dal 1972 al 1994, la Pantera non riuscì, poi, mai a vincere.

Ritornando al presente, dopo aver sgambettato la capolista Reggiana, per l’Ancona è arrivato solo un punto nelle ultime tre gare. Brutto lo 0-3 interno con l’Entella nel turno precedente. A quota 49 bisogna guardarsi da Carrarese e Gubbio. La truppa di Maraia, invece, deve entrare nella griglia dei play-off e il decimo posto attuale non può garantire nulla. Il Fiorenzuola (in vantaggio 2-0 nei cofnronti diretti con i rossoneri) è ad appena due lunghezze.

Per il resto della giornata (tutte le gare domenica alle 14.30, ad eccezione di Gubbio-Olbia. domani), da segnalare una Carrarese, quinta, che è reduce dal pareggio di Reggio Emilia, preceduto da quattro vittorie di fila e potrebbe fare un favore alla Lucchese battendo il Rimini, nono e senza il bomber lucchese Santini, squalificato. Il Pontedera, un punto racimolato nelle ultime quattro prove, sarà di scena a Sassari contro la Torres.

Infine il derby toscano che riguarda sia la salvezza sia i play-off, San Donato Tavarnelle-Siena.

