La Pantera manda il Cesena nel Panico

Cesena

1

Lucchese

1

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Celiento; Adamo, De Rose (36’ st Bumbu), Brambilla (21’ st Ferrante), Calderoni (13’ st Mustacchio); Chiarello (13’ st Saber); S. Shpendi, Corazza. (A disp.: Lewis, Pollini, Zecca, Albertini, Bianchi, David, Udoh, C. Shpendi, Pieraccini). All.: Toscano.

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini (31’ st Alagna), Tiritiello, Benassai, De Maria (42’ st Merletti); Tumbarello, Franco (26’ st D’Alena), Di Quinzio (26’ st Visconti); Fabbrini (33’ st Ravasio), Panico, Bruzzaniti. (A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Rizzo Pinna, Romero, Bianchimano, D’Ancona, Mastalli). All.: Maraia.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Reti: 23’ pt Celiento, 30’ pt Panico.

Note: angoli 6-6; ammoniti: Panico, Quirini, Cucchietti e Corazza; espulsi: 40’ pt Alessandria (match analist del Cesena) per proteste; durante l’intervallo l’allenatore in seconda del Cesena, Napoli ed il direttore sportivo della Lucchese, Deoma per proteste; recupero: 1’ pt, 5’ st.

CESENA - Maraia, alla vigilia, aveva chiesto una grande prestazione. E così è stato. La Lucchese, con caparbietà, conquista un ottimo punto che la proietta saldamente in zona play-off. Il trainer cambia qualche pedina nello scacchiere rossonero, con il debutto dal primo minuto di De Maria e la conferma in avanti del trio Fabbrini, Panico e Bruzzaniti. Tumbrello ritorna a centrocampo con Franco e Di Quinzio.

La Lucchese parte subito aggressiva e, al 1’, Fabbrini, cerca la girata vincente di testa su cross dalla sinistra di De Maria, ma la palla termina alta sopra la traversa. Il Cesena risponde con una conclusione di Shpendi (7’) che Cucchietti respinge. Il Cesena prende in mano la manovra ed inizia a sciorinare un buon gioco e, al 23’, passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un angolo da sinistra, la palla arriva a Celiento Shpendi sul secondo palo che la rimette al centro, dove Celiento, da due passi, batte il portiere rossonero.

La Pantera prova subito a scuotersi ed inizia ad attaccare a testa bassa e, alla mezz’ora, arriva il pareggio. Angolo dalla destra di Di Quinzio che pennella un cross perfetto per l’"ex" di turno, Panico, che, con un bellissimo gesto tecnico, in rovesciata, di destro, batte Tozzo. I rossoneri provano a sfruttare il buon momento e, al 43’, cerca il gol del vantaggio anche Bruzzaniti, ma questa volta il portiere romagnolo respinge. Alla fine del primo tempo vengono espulsi per proteste Deoma e l’allenatore in seconda del Cesena, Michele Napoli. La gara riprende con Maraia che non fa nessun cambio e manda in campo gli undici schierati nel primo tempo. La Lucchese ci crede e prova a sfruttre i contropiede con Fabbrini e Bruzzaniti che spingono.

Il Cesena cerca di tornare nuovamente in vantaggio, con un ottimo pressing che costa l’ammonizione a Quirini che salterà il prossimo match casalingo con l’Entella. I bianconeri tornano pericolosamente in avanti al 21’, con un tiro dal limite di Shpendi che scheggia la traversa. Al 25’ giallo anche a Cucchietti, in diffida (ed anche lui salterà il match di Giovedì Santo).

Il finale è tutto di marca bianconera, con la Lucchese che si difende con ordine e prova a sfruttare le ripartenze. Ma, dopo cinque minuti di recupero, l’arbitroa fischia la fine delle ostilità: Ma è un pari pesante.

R. L.