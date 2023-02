La Pantera fa risuonare ancora il Tumbarello

Dagli uomini più rappresentativa, Di Quinzio e Fabbrini, la spinta per conquistare, al "Brilli-Peri", un risultato positivo e dare continuità alla vittoria di domenica scorsa e mettere in cassaforte la categoria. Questo il pensiero dei "big" rossoneri che, tuttavia, domani non partiranno titolari dall’inizio. Ci sarà, invece, Tumbarello che, come comunicato dalla società ufficialmente, ha rinnovato il contratto fino a giugno 2024.

Tutto lascia pensare che Maraia voglia ripresentare a Montevarchi la stessa formazione che si è ben comportata contro la Vis Pesaro. In fondo ci pare la soluzione più logica, tenendo presente che la panchina offre ampie soluzioni di ricambio, come abbiamo visto anche domenica scorsa, con l’ingresso in campo, appunto, di Fabbrini, giocatore talentuoso, al quale, casomai, si può chiedere di fare un dribbling in meno.

Nel clan c’è la consapevolezza che anche domani sarà una battaglia da affrontare con il giusto piglio e l’assoluto rispetto di un avversario che ha, sì, l’acqua alla gola, ma che è deciso a lottare per evitare la "D".

Intanto, nel Valdarno, è scattato una specie di patto tra la squadra e i tifosi per provare a risalire la china. Ieri pomeriggio la dirigenza rossoblu, con il presidente Livi in testa, ha incontrato stampa e sportivi per fare il punto della situazione che rimane, ovviamente, complicata ed ha fatto appello affinché, nel derby con la Lucchese, che spesso è risultato positivo per i rossoblu, Amatucci e compagni possano contare su un sostegno ancora più caloroso.

Il Montevarchi, che non avrà in panchina Banchini perché squalificato, sa che, sul piano tecnico singolo e di assieme, è inferiore alla squadra di Maraia; ma metterà in campo corsa, grinta e determinazione per ottenere un risultato positivo. Ecco, allora, che dalla parte di Tiritiello e compagni, sarà fondamentale, intanto, avere l’approccio giusto e, poi, giocare senza fronzoli, evitando di commettere degli errori. A questo punto della stagione nessuno chiede alla Lucchese di arrivare al gol attraverso il bel gioco.

Quello che conta è il risultato ed i rossoneri hanno intatte possibilità di conquistarlo. Dicevamo che, al "Brilli Peri", a scendere in campo, dovrebbero essere quelli di domenica, vale a dire: Cucchietti tra i pali; Quirini, Tiritiello, Benassai e Visconti in difesa; Tumbarello, Franco e Mastalli a metà campo; Rizzo Pinna, Panico e Bruzzaniti in attacco. Prime alternative: Fabbrini, Bachini, Alagna, Bianchimano, D’Alena. Ma la loro scelta dipenderà dall’andamento del derby. Anche domani oltre 200 tifosi rossoneri raggiungeranno Montevarchi per sostenere i rossoneri, impegnati nella conquista di un posto nei play-off e, intanto, in un risultato positivo.

Ricordiamo, infine, che la partita inizierà alle 14.30 e che il direttore di gara sarà Pezzopane dell’Aquila che, in questa stagione, ha arbitrato: Vis Pesaro-San Donato (1-0), Rimini-Fermana (2-2), Pontedera-Alessandria (2-0).

Emiliano Pellegrini