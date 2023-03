La Pantera contestata dalla Ovest Tifosi delusi per la mancata vittoria

La Lucchese e l’allenatore sono finiti nel mirino dei tifosi. Quando l’arbitro torinese ha fischiato la fine di una partita che la Pantera non è stata capace di portare in fondo, nonostante il vantaggio di Panico e l’uomo in più, i rossoneri hanno accennato, come hanno sempre fatto, ad andare sotto la curva Ovest per salutare, comunque, i tifosi; ma sono stati respinti, con cori e urla ovviamente di disapprovazione per una mancata vittoria che avrebbe permesso di continuare a segnare.

La contestazione è, poi, proseguita fuori dello stadio, con un gruppo di tifosi che ha chiesto di poter avere un chiarimento con la squadra. Mentre Coletta e Tiritiello si sono avvicinati al cancello che dà verso la curva ed erano disposti ad accettare il confronto, sono stati rimandati indietro dai dirigenti rossoneri Vichi, Santoro e Russo.

Una "scollatura" tra squadra-allenatore e tifoseria che proprio non ci voleva, in un momento così importante della stagione che non è ancora compromessa per quanto riguarda l’ingresso nei play -off (a questo punto l’importante è entrare, anche come decima), ma che, indubbiamente, è diventata più complicata. Anche perché, nelle prossime tre gare, la Lucchese dovrà incontrare in successione: Cesena (fuori), Entella (in casa) e Carrarese (in trasferta); vale a dire le prime della classe. E’ ovvio che serviranno prestazioni completamente diverse da quella di ieri, soprattutto sotto l’aspetto del carattere, della personalità.

Infine una considerazione a margine. Il neopatron Bulgarella, ieri in tribuna assieme a Lo Faso e a Mangiarano, non ha ancora avuto la soddisfazione di vedere vincere la Lucchese.

Emiliano Pellegrini