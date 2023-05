La Pantera cerca punti salvezza oggi a Genova

Lucchese Femminile impegnata nella trasferta di Genova contro l’Angelo Baiardo. Le ragazze di Carruezzo arrivano a questo appuntamento dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Orobica Bergamo, quando, nel primo tempo, le rossonere erano, addirittura, sotto di cinque reti.

Nonostante la sconfitta, la situazione in classifica è più che mai aperta. Fenili e compagne stanno cercando di salvarsi senza dover pssare dai play-out e questo è ancora possibile, visto che le rossonere sono terzultime con 21 punti, mentre la prima fuori dalla zona calda, il Real Meda, ha 29 punti.

Alla fine del campionato mancano ancora quattro partite e, per questo, motivo è vietato sbagliare se si vuole ottenere la salvezza diretta. Sulla carta può sembrare un’impresa impossibile, ma le rossonere hanno dimostrato in più di un’occasione di potersela giocare ad armi pari contro tutti.

Durante la settimana la sfida di questo pomeriggio, alle 15.30, contro l’Angelo Baiardo, è stata preparata nel migliore dei modi, con attenzione, analizzando molto attentamente gli errori fatti e cercando di trovare la giusta concentrazione per queste ultime quattro finali. L’Angelo Baiardo è una formazione ancora non matematicamente salva, ma comunque è nella zona centrale della classifica e non corre grandi pericoli; ma non per questo renderà vita facile alla Lucchese che dovrà conquistare questa salvezza lottando ed iniziando già da oggi a portare a casa punti pesanti, per cercare di scalare questa classifica in queste ultime quattro giornate.

La classifica: Pavia Academy 61; Orobica Bergamo 56; Pinerolo 55; Freedom 54; Azalee Solbiatese 42; Spezia 39; Angelo Baiardo, Independiente Ivrea 33; Accademia Calcio Vittuone 32; Real Meda 29; Pro Sesto 26; Pontedera 23; Lucchese 21; Fiammamonza 10; Su Planu 4.

