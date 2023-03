La Pantera artiglia il pari all’ultimo graffio

Lucchese

1

Siena

1

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti (37’ st Romero); Di Quinzio (7’ st Fabbrini), Domenico Franco (37’ st D’Alena), Tumbarello (27’ st Mastalli); Bruzzaniti, Panico, Rizzo Pinna (7’ st Alagna). (A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Bianchimano, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria). All.: Maraia.

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli (41’ st Verduci); Collodel (32’ st Picchi), Leone, Castorani (23’ st Buglio); Belloni (41’ st Bearzotti), Disanto; Paloschi (35’ st Damiano Franco). (A disp.: Manni, Berti, Ciurli, Motoc, Fiaschi, De Santis, Orlando). All.: Pagliuca.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Reti: 2’ st (rig.) Paloschi, 47’ st Tiritiello.

Note: angoli 3-3; ammoniti: Panico, Benassai, Tiritiello, Romero, Riccardi e Ferroni (dirigente del Siena, dalla panchina); espulsi: 36’ st (dalla panchina) il secondo ed il terzo portiere del Siena Manni e Berti; recupero: 0’ pt e 6‘ st; spett.: 1.038 (abbonati compresi).

LUCCA - La Lucchese non si arrende al Siena e, nei minuti di recupero, riacciuffa il pareggio, grazie ad un bel colpo di testa di capitan Tiritiello.

Momento toccante prima dell’inizio del match: il minuto di raccoglimento in memoria di Angelo Morello, scomparso lunedì, suocero del direttore sportivo Daniele Deoma.

La gara si apre con una Lucchese subito guardinga ed aggressiva e che, al 2’, colleziona la prima occasione da gol. Cross dalla sinistra di Bruzzaniti per la testa di Tiritiello che salta più in alto di tutti, ma la sua conclusione termina di poco alta sopra la traversa. Naturalmente il Siena non sta a guardare e, sulla prima ripartenza, con Castorani, guadagna il primo angolo del match. Al 20’ Di Quinzio cerca il suo terzo gol in rossonero direttamente su punizione, ma il suo tiro viene facilmente parato da Lanni. Sempre sugli sviluppi di un calcio franco ci prova anche Visconti al 28’, ma questa volta la sua conclusione termina a lato. E’ la Lucchese che chiude il primo tempo in avanti e, con Rizzo Pinna, prova a girare a rete. Alla fine ne viene fuori una bella gara, combattuta a viso aperto da entrambe le formazioni, con i rossoneri che, sicuramente, hanno creato di più ed hanno saputo tenere testa ad un buon avversario.

L’inizio del secondo tempo, però, per i padroni di casa è una doccia fredda. Il Siena inizia subito in avanti e, con la prima azione, ottiene un rigore per un fallo in area di Tiritiello su Favalli. Il direttore di gara, ben appostato, concede la massima punizione e, dagli undici metri, Paloschi porta in vantaggio i bianconeri, segnando sotto la curva Est, occupata da un centinaio di tifosi bianconeri arrivati a Lucca. Che fosse un Siena più arrembante era chiaro sin dall’inizio della ripresa e, al 4’, Collodel, da fuori area, centra il palo di Cucchietti.

La Lucchese è, comunque, viva e, al 12’, va vicinissima al pareggia con Visconti che, dal limite dell’area, calcia a botta sicura, sorvolando, però, la traversa di poco. Al 20’ è Panico che impegna Lanni alla respinta, sulla quale arriva Alagna che segna: ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. L’ingresso in campo di Fabbrini, però, dà quel brio in più e, alla fine, con la grinta giusta, Tiritello pareggia i conti, sfruttando al meglio di testa un cross di Bruzzaniti.

R. L.