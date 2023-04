La nuova società: "Una Lucchese più solida"

Missione compiuta. La Lucchese ha conquistato, come aveva fatto lo scorso anno, l’ottavo posto, ma con un punto in più (51 contro 50), come aveva in qualche modo auspicato l’allenatore Maraia all’inizio della stagione. E ora ntrerà al "Conero" l’Ancona nel primo turno dei play-off. Ma quando sarà, lo sapremo solo nei prossimi giorni.

Ieri mattina, intanto, al "Caffè Santa Zita" di Michele Tambellini, l’amministratore delegato della nuova proprietà, Lo Faso (foto) ed il direttore generale Mangiarano hanno voluto incontrare la stampa locale. Nel corso della chiacchierata, schietta e molto costruttiva, sono emersi i principali obiettivi fissati dal presidente Bulgarella per il futuro che, oggi, accenniamo soltanto, ma con il proposito di tornarci in modo più esauriente.

Questi gli obiettivi principali: consolidamento della società dal punto di vista finanziario; potenziamento di tutte le strutture sportive (dal terreno del "Porta Elisa", agli spogliatoi di Saltocchio; una nuova sede, al di fuori dello stadio, la riorganizzazione del settore giovanile). L’aspetto tecnico sarà esposto una volta terminata la stagione, ma l’obiettivo è quello di alzare ancora di più l’asticella.

"Credo che sia stata una stagione positiva – ha attaccato Maraia, poi, in sala stampa – . A parte due-tre partite, la squadra ha sempre offerto buone prestazioni. Ho sempre visto positività da parte dei ragazzi e, questo, ci tengo a dirlo. Credo che, alla fine, anche la nuova società debba essere contenta di quello che è stato fatto. Faccio ancora i complimenti ai ragazzi e un grazie al mio staff".

Poi il trainer ha fatto un accenno all’Ancona e ai play-off. "Tutti gli avversari – ha detto – sono difficili. Il problema vero non è tanto l’Ancona, squadra sicuramente difficile, quanto la durata dello slittamento dell’inizio dei play-off. Comunque, ora, godiamoci la vittoria sull’Olbia ed il raggiungimento dell’obiettivo che ci eravamo prefissati".

Emiliano Pellegrini