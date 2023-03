La nuova Pro Cycling parla tanto ucraino

La stagione parte domani, con tante speranze, ma anche con i colori dell’Ucraina per la nuova squadra Pro Cycling Team di Manuel Fanini. Del team anno parte, infatti, quattro giovani atlete ucraine, frutto di un ottimo rapporto fra il club lucchese e la federazione del paese martoriato dalla guerra.

Ai nastri di partenza ci saranno: Anastasia Ishman (classe 1995), Alina Bohan (2002), Viktoria Parkhomiuk (2001) e Natalia Safroniuk (2004). Insieme a loro le italiane: Stefania Belloni (22 anni), Leonora Geppi (24) e Carla Miele (39). Un mix tra gioventù ed esperienza che potrebbe rappresentare la sorpresa in positivo del panorama nazionale.

"Abbiamo allestito una formazione che ci sembra in grado di poter disputare una buona stagione – ha sottolineato il general manager Manuel Fanini – : ovviamente sarà la strada a dare i verdetti definitivi, ma l’impressione è che sia un gruppo sul quale poter lavorare e dalle notevoli potenzialità. Bisognerà solo avere un pizzico di pazienza, soprattutto all’inizio, perché quasi tutte le ragazze hanno poca esperienza a livello professionistico".

Da un lato questo potrebbe rivelarsi un difetto, ma, dall’altro, c’è anche la volontà di mettersi in evidenza. Il nuovo anno agonistico della Pro Cycling Team inizierà, come detto, domani 5 marzo, con il trofeo "Oro in Euro", in programma a Montignoso, in provincia di Massa. Successivamente ci sarà la prima gara a tappe: il trofeo "Ponente in Rosa" che si disputerà dal 7 al 12 marzo; quindi, ad aprile, il "Giro Rosa del Mediterraneo" che, come nel settore maschile, fa da apripista.

"Dopo questa prima fase – ha concluso Fanini – potremo fare un primo bilancio ed eventualmente correggere qualcosa, in corsa. E’ proprio il caso di dirlo. Intanto partiamo fiduciosi".

Massimo Stefanini