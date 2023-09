La Lucchesia e la Vuelta Martinez nel segno di Fanini

La Lucchesia ha sempre avuto ottimi trascorsi alla Vuelta. Basti pensare al successo del 1990 del montecarlese Marco Giovannetti, anche olimpionico a los Angeles 1984. Oppure Ivano Fanini, il quale ha lanciato molti ciclisti che poi sarebbero diventati campioni, a partire dai danesi (il velocista Pedersen ma soprattutto il re del tour Vingegaard) che ora dominano. Ma c’è un legame di estrema attualità anche con il giovane Lenny Martinez, per alcuni giorni maglia rossa, simbolo del primato al giro ciclistico di Spagna dopo la tappa di Javalambre. Poi Lenny ha perduto il simbolo del primato. Ma l’impresa rimane e l’entusiasmo della famiglia Fanini, è palpabile. Il padre di Lenny, l’ottimo Miguel Martinez, ha corso per Fanini.

Per il patron di Amore & Vita questo risultato rappresenta soltanto un assaggio delle imprese che il giovane talento francese realizzerà nel corso della sua promettente carriera. C’è il DNA vincente del padre Miguel Martinez che si è manifestato in tutta la sua grandezza nel figlio Lenny. Infatti c’è da sottolineare che il padre Miguel, è stato un celebre biker, uno dei più grandi nella storia, Basta guardare il palmares incredibile, tra cui una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta ‘96, un oro a Sydney 2000, nonché 3 titoli mondiali in MTB ed uno nel ciclocross. Miguel Martinez ha indossato i colori di Amore e Vita nel 2008 e con Fanini ha ottenuto l’unico successo su strada, un vittoria di tappa al Tour de Beauce in Canada.

Poi il ritiro dal ciclismo su strada e nuovamente il ritorno alle competizioni nel 2020 sempre con la squadra Amore e Vita, al fine di gareggiare insieme al figlio Lenny.

"Il successo di Lenny ci riempie di orgoglio - commenta con soddisfazione l’imprenditore capannorese - fin dai primi passi in bicicletta con la nostra maglia insieme a suo padre, Lenny ha dimostrato un talento innato. Quanto fatto nella Penisola Iberica è soltanto una conferma del campione che è destinato a diventare. Nonostante la giovane età di soli 20 anni, Lenny ha già ottenuto risultati eccezionali, che superano quelli conseguiti dal padre. Con la dedizione e il talento ereditati da Miguel, siamo certi che Lenny continuerà a riscrivere la storia dei grandi giri e a portare lustro alla Francia nel mondo del ciclismo per almeno un decennio. Tre anni fa, quando da junior lo seguii a vincere il Giro della Lunigiana, dissi a Miguel che il figlio sarà il primo francese a rivincere il Tour de France e vedrete che non mi sbaglierò".

Massimo Stefanini