La Lucchese vuole salutare fra gli applausi

Meno 5 al "d-day", al giorno del passo d’addio casalingo del campionato, in attesa dell’inizio dei play-off, con la Lucchese che vuole fare festa assieme ai suoi tifosi, che dovrebbero finalmente far presentare un bel colpo d’occhio al Porta Elisa. L’obiettivo di Tiritiello e compagni è quello di chiudere con un successo, che permetterebbe di migliorare la classifica finale dello scorso anno. Per molti sarà un congedo definitivo dalla Lucchese, per altri un arrivederci alla prossima stagione. Per tutti ci sarà, comunque un lungo e caloroso applauso, indipendentemente da come andrà a finire il primo spareggio dei play-off, per aver mantenuto la categoria.

Un applauso lo merita in primo luogo la "vecchia" dirigenza (Vichi, Deoma, Santoro, Russo, Baraldi) per aver gestito in maniera seria e trasparente la stagione, rispettando tutte le scadenze fiscali ed aver capito che il loro percorso era arrivato al capolinea, dopo quattro anni difficili, ma al tempo stesso ricchi di successi. Di qui la decisione di fare un passo di lato di fronte a future difficoltà, decisione forse non più procrastinabile, che è stata però accompagnata dalla scelta di consegnare la Lucchese in mani sicure, quelle del gruppo Bulgarella.

Vichi e soci, insomma, meritano rispetto ed un ringraziamento. Sicuramente possono aver commesso, strada facendo degli errori. La loro è stata una conduzione "familiare", improntata all’amicizia, ma soprattutto all’amore per la Lucchese. Un secondo applauso va allo staff tecnico guidato da Ivan Maraia. Qualcuno in estate aveva storto il naso in una smorfia di disapprovazione, perché riteneva che il tecnico, lontano da Pontedera, avrebbe potuto incontrare delle difficoltà venendo ad allenare una Lucchese dal blasone illustre, in una "piazza" sicuramente più esigente, con maggiori pressioni. Invece Maraia, mantenendo sempre un profilo basso, ha pilotato la squadra con sicurezza e personalità. Il gioco della Lucchese può essere piaciuto o no, però i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La squadra, senza un vero "bomber", ha centrato il primo obiettivo della stagione, la salvezza ed è in corsa per il secondo: fare un punto in più dello scorso anno. Inoltre Maraia si è dimostrato anche un bravo stratega (leggi la scelta di schierare Panico al centro dell’attacco, oltre a tante altre piccole situazioni di gioco, magari poco visibili); che poi rimanga oppure no il prossimo anno, questo è un discorso che il diesse Deoma affronterà al momento opportuno, vale a dire al termine dei play-off. Intanto però Maraia, assieme a tutti i suoi più stretti collaboratori merita un applauso. Ed un sincero grazie va a tutto il gruppo squadra, a chi ha giocato di più, a chi è stato spesso in panchina, perché in campo i rossoneri hanno dato sempre il massimo, riuscendo anche in qualche impresa che sembrava impossibile. Certo. Non sono mancati i rimpianti, ma quelli li hanno un po’ tutti, come succede sempre nel corso della stagione.

Emiliano Pellegrini