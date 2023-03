La Lucchese si prepara per lo sprint finale

Due ex allenatori sulla strada di una Lucchese che, dopo la bella, anche se sofferta, vittoria di Alessandria, ha compiuto tre significativi passi verso i play-off. Il primo a presentarsi, domani sera, al "Porta Elisa", nel turno infrasettimanale, sarà Guido Pagliuca che, con il Siena è tornato al comodo successo contro la modesta Vis Pesaro; il secondo è quel Piero Braglia che, con il Gubbio, ha rischiato di incappare nell’ottava sconfitta del girone di ritorno, raccattando il pari al 97’ contro il Cesena.

L’euforia per il successo del "Moccagatta", se, da una parte ha portato il giusto entusiasmo nell’ambiente, dall’altra non deve far perdere di vista la realtà di un finale di campionato sicuramente intrigante, ma anche molto complicato, dal momento che i rossoneri dovranno vedersela contro le migliori del girone.

Ecco, allora, che sarebbe importante smuovere la classifica proprio nei prossimi due incontri ravvicinati (martedì-sabato), per cercare, poi, di sfruttare al meglio il turno casalingo contro la Fermana, anche se piacerebbe a tutti… saltare addosso al Siena e andare, poi, a Gubbio a rifarsi per la sconfitta dell’andata, largamente dipesa da un arbitraggio a dir poco discutibile (rigore contro inesistente, espulsione di Tiritiello).

A parte Ancona e Carrarese, che sono fuori della portata, la lotta per la conquista di un piazzamento importante nella futura "griglia" dei play-off è, ormai, ristretta a Pontedera, Gubbio, Siena e Lucchese, con i rossoneri che, però, hanno un ritardo di due punti dal terzetto. Tutto, insomma, può ancora accadere.

Intanto cresce in città l’attesa per il derby di domani sera contro i bianconeri di Pagliuca e degli "ex" Belloni e Collodel. La Lucchese ha deciso di riproporre l’iniziativa "Gioventù rossonera". I ragazzi e le ragazze dai 10 ai 16 anni compiuti potranno acquistare il biglietto a un euro, sia per la curva Ovest che per la gradinata, presso il Lucchese Point di via dello Stadio, oggi e domani (mattina e pomeriggio) e, poi, domani direttamente al botteghino dello stadio fino all’inizio dell’incontro. Si prevedono più di duemila tifosi.

La squadra ha disputato, ieri, un allenamento defatigante. Maraia (foto) avrà tutti a disposizione.

Nuova sconfitta, intanto, per la "Primavera" allenata da Carruezzo sul terreno del Renate. I padroni di casa si sono imposti per 2 a 0.

La Lucchese Femminile, invece, coglie un 7 a 1 a proprio favore sul campo del Su Planu. Le reti: 6’ pt Fricano, 27’ pt e 38’ pt Valtolina, 28’ st Piccini, 36’ st Laface, 43’ st Bengasi, 45’ st Carboni, 48’ st Cotrer.

Emiliano Pellegrini