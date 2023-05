La Lucchese scalda i motori per Ancona

Lo slittamento dell’inizio dei play-off, dal 30 aprile all’11 maggio, a causa del secondo deferimento del Siena (che con la nuova penalizzazione di 4 punti, in quanto recidivo, è fuori dalla "post season" a vantaggio della Recanatese), ha sicuramente favorito l’Ancona, prossima avversaria dei rossoneri. Perché avrà più tempo per assimilare le nuove idee del neoallenatore dorico Marco Donadel, l’ex centrocampista viola, subentrato a Colavitto l’11 aprile scorso. A quanto pare la novità più evidente sarà il passaggio alla difesa a tre.

Nulla di nuovo, invece, in casa della Lucchese che, domani pomeriggio, a Saltocchio, riprenderà la preparazione in vista del match del "Conero", con Maraia che riproporrà il consueto "4-3-3". Schieramento nel quale torneranno tutti i titolari non utilizzati nella gara contro l’Olbia per evitare che prendessero un cartellino giallo (De Maria e Benassai in particolare), oltre agli "acciaccati" come Rizzo Pinna e Franco.

Sarà, insomma, una Lucchese al gran completo e con tutti i giocatori di maggiore esperienza sul terreno, soprattutto a centrocampo e in attacco. E, come ha dichiarato nei giorni scorsi Tiritiello, la Lucchese dovrà affrontare l’Ancona a viso aperto, ma facendo molta attenzione a non prendere gol, perché, poi, diventerebbe quasi impossibile la rimonta. Una tattica sicuramente attendista, ma fino ad un certo punto; perché il pareggio non servirà a nulla.

E allora? Allora i rossoneri dovranno avere la forza di contenere soprattutto gli avanti dorici, Spagnoli e Di Massimo, ma, al tempo stesso, essere pronti ad innescare soprattutto Panico per cercare quel gol che vorrebbe dire il passaggio del turno e andare ad incontrare la Carrarese allo Stadio dei Marmi domenica 14 maggio. Non sappiamo dirvi se è solo una speranza, ma, questa volta, nel gruppo squadra, c’è la consapevolezza che il vantaggio dell’Ancona (due risultati su tre) possa essere ribaltato.

Intanto, nei prossimi giorni, la Lega farà conoscere la data d’inizio della sfida di Ancona, se non altro per permettere ai tifosi di organizzare la lunga trasferta. L’orario più probabile è quello delle 17,30. C’è, infine, chi si sta muovendo in vista della prossima stagione. E’ la Recanatese, che, comunque vada a finire la sfida play-off, sulla carta quasi impossibile, in trasferta a Gubbio, ha confermato per altre due stagioni Pagliari.

Dal canto suo la Lucchese affronterà il discorso sul prossimo campionato, con eventuali rinnovi che riguarderanno allenatore e giocatori, soltanto al termine della "post season". Il solo Tumbarello, tra quelli che avevano il contratto in scadenza, ha prolungato fino al 2024. L’esito di alcune situazioni più delicate dipenderà soprattutto dagli obiettivi che la nuova proprietà intenderà perseguire. Che conosceremo dopo i play-off.

Emiliano Pellegrini