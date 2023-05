La Lucchese punta su Ravasio al "Conero"

Come una doppietta realizzata nell’ultima partita della "regular season" contro l‘Olbia può aver cambiato il giudizio su Mario Ravasio. Il ventiquattrenne attaccante bergamasco, una vita trascorsa nell’Albinoleffe, utilizzato quasi sempre in corso d’opera, criticato, durante la stagione, perché poco cinico e preciso in area di rigore avversaria, oggi, in vista del primo turno dei play-off, giovedì prossimo ad Ancona, potrebbe essere la "carta" a sorpresa da calare sul tappeto del "Conero".

Del giovanotto si può dire che il gol non sia mai stato il suo pezzo forte, visto che, in carriera, non è mai andato oltre le tre reti a stagione; ma gli va riconosciuta la caparbietà nel lottare su tutti i palloni, la forza dirompente in progressione. Tutte qualità che Ravasio ha sempre messo in campo durante gli allenamenti quotidiani. Aveva bisogno di realizzare qualche gol per aumentare la fiducia in se stesso.

La doppietta realizzata contro l’Olbia lo ha ripagato dell’impegno messo in campo nel corso del campionato e, ora, se chiamato in causa da Maraia, l’attaccante rossonero è pronto a concedere il bis.

Partirà dall’inizio? Forse no. E’ probabile che il trainer rossonero lo getti nella mischia nell’ ipotesi che il match sia sempre in bilico e che ci sia bisogno di uno come Ravasio, per "spaccare" il match con le sue lunghe sgroppate.

Per conoscere le scelte fatte da Maraia bisognerà, comunque, attendere che le squadre facciano il loro ingresso sul terreno del "Conero", perché la squadra è stata nascosta a tutti (la stessa cosa ha fatto Donadel con l’Ancona) nel corso di una partitella a ranghi contrapposti, disputata ieri pomeriggio allo stadio. Dal momento che la gara di giovedì prossimo sarà da vincere – perché anche con un pari passerebbe la formazione dorica, meglio piazzata in classifica – è ovvio che la Lucchese si affidi, in primo luogo, a Giuseppe Panico – cinque reti da gennaio – , sicuramente l’elemento più in forma del gruppo; ma anche allo stesso ritrovato e carico Ravasio. Che, poi, a far saltare il banco possa essere un difensore o un centrocampista, oppure un’ autorete, va bene lo stesso.

Una cosa è certa: a giudizio di molti addett ai lavori, l’Ancona gode dei favori del pronostico per il campionato che ha disputato fino al momento della flessione nel rendimento proprio all’ultimo. Perché ha nell’attacco la sua forza, con Spagnoli autore di 11 centri; perché ha due risultati su tre a disposizione; e, perché, in definitiva, gioca in casa, con il sostegno di oltre quattromila tifosi. E’ ovvio che quelli rossoneri saranno molti di meno, a causa, soprattutto, della distanza (quasi 390 chilometri).

Intanto passano i giorni e la Lega non ha ancora comunicato l’orario di inizio della sfida del "Conero". Perché? Al momento non è dato saperne il motivo. Due, per quanto riguarda il fischio d’inizio dell’incontro ad Ancona, le ipotesi più plausibili: le 17.30 o le 20,30. Vedremo quale sarà la scelta della Lega "Pro".

Nel frattempo, per conoscere le prime mosse della nuova società, bisognerà aspettare proprio la conclusione dei play-off, nella speranza che la Lucchese possa andare oltre il primo turno, in programma, appunto giovedì 11 maggio.

La priorità riguarderà l’aspetto tecnico: sia per quanto riguarda l’eventuale rinnovo dei contratti dei giocatori in scadenza, che per quello dell’allenatore Maraia.

I programmi e gli obiettivi saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, alla presenza dell’"ad" Lo Faso, del direttore generale Mangiarano e del riconfermato "diesse" Daniele Deoma. Sapremo anche quali saranno gli interventi previsti per adeguare le attuali strutture sportive, sia allo stadio "Porta Elisa", che a Saltocchio e all’"Acquedotto".

E, sempre, in quella occasione si saprà quali passi sono stati fatti dalla nuova società in merito alla completa ristrutturazione del settore giovanile che, nei desideri del "patron" Bulgarella, dovrà essere il fiore all’occhiello della nuova Lucchese. Dunque tanti e complessi gli obiettivi da centrare che, per la loro realizzazione, avranno bisogno di risorse economiche adeguate, ma, soprattutto, di un grandissimo impegno.

Emiliano Pellegrini