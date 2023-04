La Lucchese perde i pezzi: out anche Fabbrini

Per invogliare la nuova proprietà – che, domani, in occasione del passo d’addio del campionato, sarà presente al completo al "Porta Elisa" con il presidente Bulgarella, l’ad Lo Faso ed il direttore generale Mangiarano – , sarebbe bello, nonché auspicabile, far vedere che, oltre allo "zoccolo duro" delle abituali mille presenze, c’è una tifoseria pronta a ritornare in massa a riempire il vecchio comunale di fronte a programmi più ambiziosi, da realizzare nel giro di un paio di anni.

Non è vero che la partita contro l’Olbia, ormai salvo, conta nulla, tutt’altro. Per riuscire a mantenere l’ottavo posto, la Lucchese deve provare a battere i sardi, perché il Siena potrebbe fare altrettanto contro l’Entella, anche se lo squadrone ligure dovrebbe impegnarsi per chiudere alle spalle della Reggiana, perché il secondo posto finale dà qualche vantaggio in occasione dei play-off. Ci sono, insomma, molti motivi perché i rossoneri disputino una partita all’altezza del compito: primo tra tutti il raggiungimento di quota 51, obiettivo dichiarato alla vigilia del campionato.

Il vero problema è che Maraia dovrà rinunciare, non solo a qualche "acciaccato" come Franco, Bianchimano e Fabbrini, ma sarà quasi costretto a lasciare a terra almeno quattro degli attuali sei diffidati (Benassai, Tumbarello, Mastalli, D’Alena, Ravasio e De Maria), perché, in caso di ammonizione o infortunio, rischierebbero di saltare la gara 1 dei play-off, in programma (salvo slittamenti) domenica 30 aprile. E’, quindi, molto probabile che saranno impiegati i vari Bachini, Ferro, Romero, Alagna ed altri che hanno giocato meno e che, sicuramente, vorranno sfruttare questa importante chance. Ma saranno sicuramente del match anche Quirini, Tiritiello, Di Quinzio, Rizzo Pinna, Panico, Bruzzaniti e Visconti. E sarà una Lucchese ugualmente valida, in grado di avere ragione di un’Olbia che punterà tutto sulla capacità realizzativa del suo straordinario bomber, Ragatzu, ad un passo da raggiungere quota 20 reti.

Ci saranno anche tre "ex" dello scorso anno, vale a dire Nanni, Zanchetta e Babbi che ci terranno a fare bella figura. Sono questi ed altri i motivi perché il pubblico risponda in buon numero, favorito, oltretutto, dal simbolico prezzo del biglietto di ingresso, fissato ad un euro, sia in curva Ovest che in gradinata. Ma una maggiore partecipazione rispetto ai soliti mille – che ci auguriamo festosa, perché si tratterà di applaudire una squadra che ha centrato la salvezza anticipata e in lotta per i play-off – , potrebbe servire ad invogliare Bulgarella a mettere a disposizione del diesse Deoma un "budget" di rilievo per l’allestimento di una Lucchese più competitiva rispetto a quella che, nonostante la mancanza di veri e propri bomber, ha disputato un bel campionato. E che vuole congedarsi nel migliore dei modi di fronte al proprio pubblico.

Ricordiamo che i biglietti potranno essere acquistati anche domani ai botteghini dello stadio, fino all’inizio della partita, previsto per le 14,30.

Emiliano Pellegrini