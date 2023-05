La Lucchese non vince ad Ancona da 26 anni

Quattro vittorie della Lucchese, che non vince nel capoluogo marchigiano dal 14 dicembre 1997 in serie B, gol di Paci (all’epoca ex Ancona), 4 i segni X (ultimo il 2-2 nel 2015 con salvezza rossonera al Conero), 8 successi dell’Ancona, compreso il 2-1 il 30 ottobre scorso. E’ questo il bilancio degli ultimi 50 anni tra B e C ad Ancona. Le 4 affermazioni rossonere dal 1972 ad oggi, curiosamente, si sono verificate a coppia. Il 17 settembre 1972 vinse la Lucchese 2-1 e il primo febbraio 1976, il successivo confronto al Dorico dove si esibiva l’allora Anconitana, finì ancora 2-1 per i rossoneri. Anche in B negli anni Novanta, due successi ravvicinati per i lucchesi: 2-0 il 2 settembre 1995, 1-0 già ricordato il 14 dicembre 1997.

La Pantera cerca di superare un turno dei play-off: non gli succede dal 2015 quando ci fu il blitz di Arezzo, poi successo sull’Albinoleffe e stop al cospetto del Parma che andò in B. Per l’Ancona, settima, un fine campionato con lo 0-4 subìto dalla Recanatese. Quarto miglior attacco per i marchigiani, ma appena tredicesima miglior difesa. In casa, al Conero, in regular season 10 successi, 5 pareggi e 4 ko.

Ma c’è un dato che deve far riflettere. Lontano dal Porta Elisa i rossoneri di mister Maraia hanno incassato soltanto 15 reti, quanto la Reggiana che ha vinto il campionato. Seconda miglior difesa esterna di tutto il torneo, dietro soltanto al Cesena, solo 9 gol subiti in viaggio. Fra le toscane da segnalare il San Donato Tavarnelle che è stato sconfitto 1-2 dall’Alessandria nell’andata dei play-out.

Cambia l’avversario del Pontedera nei play-off: sarà il Rimini che passa al nono posto dopo la penalizzazione del Siena; il Gubbio, quinto, affronterà invece la Recanatese che diventa decima. In regular season vittoria granata 1-0 al Mannucci, 1-1 al Neri. In caso di parità al 90’ passano le squadre con miglior classifica in stagione regolare.

Massimo Stefanini