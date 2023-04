La Lucchese cerca un percorso Franco

Niente merenda all’aria aperta per i giocatori della Lucchese che, dopo aver trascorso la Pasqua in famiglia, si ritrovano questo pomeriggio a Saltocchio per riprendere la preparazione in vista del derby di sabato prossimo a Carrara, penultimo atto della "regular season".

Se Maraia dovrà rinunciare a Bruzzaniti, fermato per un turno dal giudice sportivo, il suo collega Dal Canto non sta meglio, perché due pedine importanti nello scacchiere gialloblu, Energe e Schiavi, sono finiti anche loro dietro la lavagna dei cattivi. Entrambe le formazioni arrivano all’importante appuntamento dopo due pareggi: quello largo della Carrarese a Sassari e quello robusto della Lucchese, in casa, contro l’Entella. Entrambe sono a caccia del miglior piazzamento nei prossimi play-off.

La Carrarese è, attualmente, quarta in classifica, a quota 59, come il Gubbio e l’obiettivo è, naturalmente, quello di mantenere la posizione che le permetterebbe di saltare il primo turno. Gli apuani dovranno giocare, prima contro la Lucchese e, poi, saranno in trasferta a Pesaro; mentre la squadra di Braglia affronterà, in casa, la Torres, per chiudere il campionato a Pontedera.

L’obiettivo dei rossoneri è quello di chiudere in ottava posizione, ma, al momento, è difficile stabilire chi sarà l’avversario. Due le possibilità: o il Pontedera o l’Ancona. Oltretutto bisognerà aspettare le decisioni del Tribunale federale in merito al deferimento del Siena, attualmente a quota 49, rispetto ai 48 punti di Tiritiello e compagni; mentre bisognerà vedere che cosa farà il Rimini, decimo, a quota 46. Si annuncia, insomma, un finale thrilling, dove potrebbero non mancare nuove e impreviste sorprese.

Oggi, dunque, la squadra riprende la preparazione. Osservato speciale, il mediano Franco, che ha saltato la gara contro l’Entella per un problema muscolare, che dovrebbe essere, tuttavia, smaltito nei prossimi giorni. Con Franco a fare da "frangiflutti" davanti alla difesa, Di Quinzio potrebbe tornare ad occupare il ruolo di mezz’ala sinistra, con Tumbarello dalla parte opposta, con l’obiettivo di avere di nuovo un centrocampo più forte sul piano interdittivo.

Per la sostituzione di Bruzzaniti, la soluzione più probabile è quella di Rizzo Pinna a destra con Fabbrini a sinistra ed ancora Panico al centro dell’attacco. In difesa dovrebbe rientrare Quirini, mentre appare scontata la riconferma di De Maria terzino sinistro, dopo la seconda consecutiva, positiva, prestazione. Meglio, comunque, non avventurarsi in previsioni, perché Maraia ci ha abituati a sorprese dell’ultima ora.

Nei prossimi giorni la questura di Massa, in base alle decisioni dell’Osservatorio per gli eventi sportivi, stabilirà quanti tifosi rossoneri potranno seguire la squadra a Carrara. Ma non sarà, in ogni caso, un numero alto.

Emiliano Pellegrini