La Lucchese allo sprint finale per i play-off

La matematica non ha ancora ufficialmente "certificato" l’ingresso della Lucchese nei play-off, ma ormai il dado, per così dire, è tratto. E, questo, grazie ai due pareggi conquistati dai rossoneri in due partite che, sulla carta, erano considerate proibitive, visto che gli avversari erano le prime della classe, vale a dire Cesena ed Entella.

Allora dobbiamo dare atto alla squadra guidata da Ivan Maraia – allenatore del quale si parla poco, ma che, in realtà, ha innegabili meriti se oggi la Lucchese è tra le prime dieci della classifica – , di aver compiuto un percorso di crescita significativo e importante. Nonostante non abbia, a differenza di tutte le altre, un vero e proprio "bomber". Basta dare un’ occhiata alla classifica dei marcatori per avere la conferma, perché Corazza (Cesena) è a quota 18 reti; Santini (Rimini) a 15, Capello (Carrarese) a 14; Paloschi (Siena) e Merkai (Entella) a 13; Nicastro (Pontedera) a 12; Zamparo (Entella) a 11; Spagnoli (Ancona) a 10 ed Arena (Gubbio) a 9.

Il miglior realizzatore della Lucchese è Bruzzaniti con 5 centri che, oltretutto, è un esterno. Insomma, è giusto a dare a… Cesare (Maraia), quello che è di Cesare (sempre Maraia). Il quale ha avuto la piena disponibilità da parte del gruppo, a partire proprio dai giocatori più esperti, Tiritiello in testa, per arrivare al più giovane, il lucchese Quirini. Perché è stata proprio la compattezza e l’unità di intenti di tutto il gruppo a far sì che la Lucchese sia lì a giocarsi un posto nei play-off, quando mancano appena 180’ alla fine.

Se i rossoneri dovessero arrivare a quota 51, avrebbero fatto, addirittura, meglio dello scorso anno, quando chiusero al decimo posto, a 50. Ricordiamo benissimo che cosa disse Maraia il giorno del suo insediamento sul "ponte" di comando: l’obiettivo è fare un punto in più della passata stagione. Obiettivo che, oggi, è alla portata di Coletta e compagni, avendo a disposizione la insidiosa trasferta di Carrara (sabato 15 aprile, senza Bruzzaniti, fermato per un turno dal giudice sportivo), ma anche l’impegno casalingo contro l’Olbia, ormai ad un passo dalla salvezza.

E’ vero che i conti vanno fatti solo alla fine. Però c’è un pensiero che sta balenando nella testa del "team" rossonero, dopo il robusto pari contro l’Entella e alla luce dei risultati delle altre squadre in lizza per i play-off: vale a dire Ancona (la panchina di Colavitto non è, poi, così tanto sicura), Pontedera (autentica rivelazione del campionato), Siena (mentre l’Imolese è già stata penalizzata di 2 punti, la formazione di Pagliuca è sui… carboni ardenti, perché non sa quale sarà l’entità della penalizzazione, di fatto conclamata) e Rimini.

Il pensiero è questo: se la Lucchese punta a giocare il primo turno dei play-off domenica 30 aprile a Pontedera, con mille tifosi al seguito, dovrà, non solo arrivare ottava, ma sperare che l’Ancona chiuda davanti ai granata di Canzi, avendo, oltretutto, un calendario non facile; perché a nessuno piacerebbe fare la lunga trasferta al "Conero". Ma questa è, al momento, solo un’ ipotesi. La verità la conosceremo alla vigilia del passo d’addio casalingo contro l’Olbia, domenica 23 aprile.

Emiliano Pellegrini