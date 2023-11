La Libertas ospita. Valdicornia

Match casalingo per la Libertas che domani sera alle 21.15 affronta al Palatagliate lo Studio Arcadia Valdicornia. I biancorossi arrivano da un ottimo momento e vogliono continuare la propria striscia positiva. "E’ una partita di livello importante – ha commentaot Coach Romani – contro un avversario che negli ultimi anni ha sempre fatto campionati con l’obiettivo di salire di categoria. Noi continuiamo ad essere in piena emergenza, ma vogliamo provare ad allungare la nostra striscia positiva. I nostri avversari possono contare sul loro leader Agostini, un playmaker di grande qualità ed esperienza, ma anche sugli esterni Giannetti e Barontini che sono degli ottimi tiratori da tre ed il loro pivot titolare Franceschini. Hanno anche due ali forti di grande impatto come Pagni e Fratto e diversi giovani interessanti come Pistolesi, Alfarano e Riccardi. Avremmo bisogno di una partita di altissimo spessore e non dobbiamo perdere la carica mentale che ci stiamo mettendo ogni volta che giochiamo una partita. Dovremo dare fondo a tutta la nostra voglia di far bene ed avere grande attenzione in difesa, poi alla fine vedremo se questo basterà". A dirigere la sfida tra Libertas e Studio Arcadia Valdicornia saranno Alessandro Carta e Davide Cirinei di Pisa.

Alessia Lombardi