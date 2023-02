La Libertas cerca il tris nel derby contro Pescia

Sesta gara di ritorno della regular season per la Libertas che, stasera, alle 21.15, al "Palatagliate", affronta la Cestistica Audace Pescia. I biancorossi arrivano dalle due belle vittorie esterne e vogliono portare a casa un altro successo.

"Sarà una partita – ha commentato Romani – che si inserisce in un filo di match con tutte squadre di fascia intermedia della classifica, estremamente da rispettare, come Pescia. I nostri avversari stanno vivendo un momento non felice, in quanto hanno avuto problemi di infortuni e di assenze, con un giocatore che ha preso una lunga squalifica. Nelle ultime settimane sanno come noi cosa vuol dire fare i conti con le assenze ed avere un roster più risicato, con scelte ridotte. Alcuni dei loro risultati di questo periodo vanno interpretati in questo senso. Ho visto, però, una squadra che si è compattata molto, che se l’è giocata alla grande sul parquet della capolista. Non vanno sottovalutati, perché hanno individualità di primissimo livello, come Vannini, un giocatore sul quale, all’andata, abbiamo fatto un lavoro straordinario, con Giovannetti e Cancello".

"Possono contare – ha aggiunto Romani – sul giovane Ghera, un grande tiratore di talento; poi hanno anche il playmaker Ponzo che dà equilibrio, ma ha anche punti nelle mani; quindi i fratelli Sodini, esperti di categoria; per chiudere con Lupi che dovrebbe rientrare. Sono allenati da un veterano della categoria come Ialuna e gli porteremo massimo rispetto, perché sappiamo che sarà una partita difficilissima".

"All’andata – ha concluso il aoch – abbiamo espugnato Pescia con un match molto attento, sia dal punto di vista tattico che della personalità. Siamo reduci da buone prestazioni in emergenza, speriamo che l’infermeria ci porti qualche buona notizia, perché per noi è indispensabile, se vogliamo continuare a lottare per le posizioni importanti, conquistare una vittoria. Dovremo essere molto umili nell’approccio e giocare come sappiamo".

Il match sarà diretto da Abdul Mumin Goma Faisal di Grosseto e da Emanuele Orsini di Pisa.

Alessia Lombardi