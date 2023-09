La coppia Galli e Del Freo convince giuria e pubblico a Ginnastica Ritmica

La Ginnastica Ritmica Girasole ha ripreso a lavorare, con le tecniche Alice Martinelli e Chiara Conforti, dopo la pausa estiva. Tra l’altro, domenica 17 settembre c’è un’iniziativa interessante per le bambine dai 3 anni in su che volessero conoscere questa disciplina e giocare con palla, cerchio, clavette, nastro e fune, ce ne sarà l’opportunità alla festa dello sport organizzata sulle Mura urbane. Ci si potrà prenotare per le prove gratuite nelle palestre di S.Anna e San Concordio.

Si è cominciato lo scorso fine settimana, 8, 9 e 10 settembre, con il secondo Trofeo Fgi in memoria di Francesco Tontini a Borgo a Mozzano, incontro di prestigio, con club provenienti da tutta Italia, che è stata l’occasione per testare lo stato di forma delle ginnaste ed avere un’idea sulla qualità dei nuovi esercizi, comparati con quelli delle più importanti società italiane. Nell’Insieme Gold, la coppia junior-senior cerchio-palla, formata da Sonia Galli e Rebecca Del Freo convince giuria e pubblico e si classifica al primo posto. Le girasoline disegnano traiettorie vincenti e pulite ed interpretando con brio il brano “Cuore Matto“, meritano ampiamente la medaglia d’oro.

In Specialità Gold la Junior Sonia Galli è bronzo al cerchio mentre Rebecca Del Freo è 5ª al nastro nella cat. Senior, ambedue, sono da tempo ai vertici della Ritmica in Toscana. Sempre in specialità, nelle Allieve 1, 2, Ginevra Giorgetti è undicesima al corpo libero e quinta al cerchio e le piccole Cecilia Porcella e Mya Castiglione, non deludono, e affrontano con il sorriso, le loro prime pedane, con allegri e frizzanti esercizi al corpo libero ed alla palla, Cecilia è settima al cerchio e nona alla palla, mentre la piccolissima Mya è sedicesima al corpo libero e tredicesima alla palla.

In una categoria Gold Allieve 3, molto affollata Gaia Nigido, mette in mostra tutte le sue capacità e nella somma dei tre esercizi corpo libero, clavette e fune, ottiene un ottimo settimo posto su ben 25 partecipanti mentre nella categoria Gold Allieve 2, Ylenia Caretti è decima, sprizzando gioia coi suoi esercizi al corpo libero, fune e cerchio. Una disciplina in costante ascesa e una società che sta ottenendo ottimi risultati.

Ma. Ste.