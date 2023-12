La capolista ora cerca l’allungo

La capolista del girone C di serie C femminile McDonald’s Porcari anticipa ad oggi il suo match valido come ottava giornata del girone di ritorno. Le ragazze di coach Grassini sfidano sul parquet amico il Delfino Pescia alle 21.15. Le ospiti hanno sin qui conquistato 8 punti e sono a metà classifica, con 3 vittorie e altrettante sconfitte. Le pistoiesi, in particolare, hanno vinto entrambe le sfide esterne di questo primo scorcio di stagione, anche se contro Massa e Peccioli, vale a dire le due squadre ancora a secco di vittorie nel girone, mentre in casa hanno un rendimento di una vittoria, contro Donoratico terzultima, e tre ko. Il ruolino di marcia del Delfino dimostra che le avversarie di oggi sono state brave a cogliere le opportunità, ma anche che il Porcari visto finora non può aver timore di portare a casa la sesta vittoria stagionale. Un successo metterebbe ulteriore pressione sulle avversarie, in particolare Cascina, che è a -2 e oggi riposa, ma anche sulle terze, Viareggio e Casciavola, che rimarrebbero a distanza di sicurezza di 4 punti.

Andrea Amato