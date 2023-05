La campionessa europea Gega al "Città di Lucca"

Campionessa europea dei tremila siepi. Portabandiera dell’Albania durante la cerimonia di apertura dei giochi olimpici 2016 a Rio de Janeiro, primatista nazionale di tutte le distanze comprese tra gli 800 metri e la maratona. Il Meeting internazionale "Città di Lucca" si arricchisce di un nuova campionessa. Si tratta di Luiza Gega che vanta nella sua bacheca una serie di risultati di grande prestigio che precedono il titolo di campionessa d’Europa dei 3000 siepi, conquistato a Monaco di Baviera la scorsa estate. Nel 2013 argento nei 1500 ai "Giochi del Mediterraneo" e alle Universiadi di Kazan e semifinalista ai Mondiali di Mosca; nel 2015 oro e argento, rispettivamente, nei 1500 e negli 800 metri agli Europei di Baku; nel 2016 argento nei 3000 siepi agli Europei di Amsterdam; nel 2018 e nel 2022 oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona e di Orano sui 3000 siepi; specialità in cui spicca anche il quinto posto agli ultimi Mondiali di Eugene.

L’appuntamento è per domenica 4 giugno, quando al "Martini", si alzerà il sipario sull’edizione 2023 del Meeting internazionale "Città di Lucca" che, da quest’anno, è entrato a far parte del "Progetto Meeting 2020+", il circuito nato dall’idea della "Fidal" di supportare eventi di questo calibro nel loro percorso di crescita tecnico-organizzativo e che comprende solo i i cinque principali meeting di atletica leggera in Italia. Senza dubbio l’appuntamento sportivo di primavera-estate per la città dell’arborato cerchio.

M. S.