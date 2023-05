La campionessa Aguero al “Fedeltà allo sport“

Colpo grosso di Walter Nieri che avrà una star della pallavolo lunedì 5 giugno al Country Club a Gragnano per la serata finale del Premio Fedeltà allo Sport, giunto alla 24ª edizione. Si tratta dell’italo-cubana Tai Aguero, una fra le più titolate nel volley mondiale. Campionessa olimpica ad Atlanta ’96 e Sydney 2000, ha infiammato nella sua lunga carriera i palasport di tutto il mondo distinguendosi come opposto ed MVP in centinaia di match, disimpegnandosi in qualsiasi zona dei taraflex con resistenza allo sforzo, palleggio, il tutto condito da una classe cristallina che l’ha portata ad essere giudicata una fra le più complete e grandi giocatrici del mondo di tutti i tempi.

Nel suo infinito palmares ci sono anche 2 campionati del mondo vinti con Cuba nel ’94 in Brasile e nel ’98 in Giappone. Ha vinto anche la World Grand Prix da miglior palleggiatrice nel ’97 e poi, una volta trasferitasi in Italia per giocare in A1, ha portato allo scudetto per la prima volta nella sua storia la Pallavolo Sirio Perugia nella stagione 2002-03, titolo poi bissato l’anno successivo. Una volta naturalizzata italiana ha contribuito ai successi delle azzurre nei campionati europei di Lussemburgo e Belgio 2007 e di Polonia 2009.

Prima di lei, la sfinge d’oro per il Volley era stata consegnata a miti come Luca Cantagalli, Maurizia Cacciatori, Manuela Leggeri, Elisa Togut, Paola Cardullo (nella scorsa edizione), Luna Carocci, Maila Venturi (nella scorsa edizione), Nadia Centoni (quest’ultima premiata nel Palazzo Ducale della Provincia di Lucca una ventina di anni fa). Il nome di Taismary Aguero era stato fatto dai soci onorari del Premio e fra i più soddisfatti della sua adesione ci sono Francesco Donati, Angelo Battaglia, Simone Bertini, Giovanni Lenci e Ivano Fanini, il patron di Amore e Vita che assisterà nell’edizione di quest’anno con un filo di emozione alla consegna della sfinge d’oro ai suoi ex corridori GB Baronchelli, Stefano Della Santa e Stefano Bendinelli.

Saranno premiati anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, Cordiano Dagnoni (presidente nazionale F.C.I.), il giornalista Alberto Cerruti, gli ex calciatori Filippo Galli, ex Milan e Gianluca Pagliuca, mitico portiere di Sampdoria, Inter e della Nazionale, finalista ai Mondiali del 1994 con l’Italia e vincitore di diversi titoli con blucerchiati e nerazzurri.

Massimo Stefanini