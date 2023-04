La Campani nella Rappresentativa

Grande soddisfazione in casa della Lucchese Femminile per la convocazione, con la Rappresentativa Toscana, del difensore Caterina Campani. La giocatrice rossonera dovrà presentarsi mercoledì prossimo al Centro federale "Bozzi" di Firenze per disputare un incontro amichevole contro la squadra "Giovanissimi B" della Audace Legnaia, in vista del Torneo delle regioni 2023.

La Campani, una delle giocatrici con più presenze nella formazione di Carruezzo, è già stata convocata per disputare gare con la rappresentativa. Si aggiunge al portiere rossonero Alessia Passarella che, di recente, ha partecipato con la Rappresentiva Femminile alla "Viareggio Cup", giocando diverse gare e mettendosi in mostra.

Per quanto riguarda il campionato della Lucchese Femminile, questo riprenderà, con il recupero della ventiduesima giornata, giovedì, alle 17.30, sul sintetico di Saltocchio, contro l’Azalee Solbiatese, in un match che si preannuncia molto interessante.

R. L.