Karate, Open d’Italia Bronzo a Bozzi (juniores)

Terza tappa programmata del ranking Nazionale, della competizione internazionale denominata “XXII Adidas Open d’Italia”, manifestazione dei 6 eventi già calendarizzati, che, regolamentano la classifica giovanile, adottata dalla Federazione per determinare il posizionamento di merito degli atleti FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) per la disciplina olimpica del Karate, in previsione dei prossimi impegni continentali e intercontinentali, che si è svolta, dal 21 al 23 scorso, presso lo Stadium 105 di Rimini, e alla quale hanno preso parte, gli atleti del settore giovanile “I Folgorini” costituito dalla Asd Esercito - 187 Folgore di Livorno.

L’organizzazione ha registrato la presenza di 1.848 atleti intervenuti e 320 club schierati, che si sono dati battaglia per contendersi la migliore posizione del podio.

Hanno brillato nel Kumite “combattimento a contatto controllato” gli atleti bluazzurro, i colori della Forza Armata, con la conquista di due medaglie, tra queste quella di bronzo dall’atleta combattente lucchese Andrea BozzI nella classe Juniores (16 - 17 anni d’età) categoria 76 Kg, mantenendo costante la sua performance agonistica nei risultati ottenuti, nelle precedenti gare Nazionali, il Campionato Italiano per Rappresentative Regionali e l’Open di Sardinia.

Inoltre, nella giornata seguente si è susseguito con il lunedì in combattimento. Si è svolta così la giornata del 24 Aprile, per la manifestazione sportiva nazionale del Ctr Games, organizzata dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - FijlKam in collaborazione con tutti i Comitati Regionali e con il supporto dell’organizzazione locale degli Open d’Italia - Adidas Italia, presso l’impianto sportivo Stadium 105 di Rimini.

Dopo il successo strepitoso della 1ª Edizione del 2022 anche quella di Rimini 2023 ha entusiasmato, con una splendida bandiera Italiana, contornata dall’Azzuro Italia!

Una gara sicuramente impegnativa, ma che ha permesso agli atleti convocati con le rispettive rappresentanze di origine, nel confrontarsi con i migliori atleti della loro categoria stessa.