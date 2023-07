Inter e Tau, il matrimonio prosegue

Una partnership che s’ha da rinnovare. Quella fra Tau e l’Inter. Al Centro Sportivo dell’Accademia Internazionale Calcio si è svolto un importante incontro con tutti i Centri Di Formazione d’Italia per la presentazione del nuovo Direttore del Settore Giovanile, Massimo Tarantino. Presente, per il passaggio di consegne, anche Roberto Samaden, guida e regia dell’eccellente lavoro svolto in questi anni, che ha permesso alla nostra società di crescere e sviluppare i propri ambiziosi progetti. Una giornata di confronto e condivisione, occasione per fare il punto sulla stagione appena trascorsa e porsi nuovi ambiziosi traguardi, rinnovando e rilanciando quindi ulteriormente la collaborazione con F.C. Internazionale che sta portando risultati strabilianti: l’Under 15 nerazzurra, che ha vinto la finale Nazionale con l’Empoli, era composta dal 67% di ragazzi provenienti dai CDF, tra cui l’ex amaranto del Tau Mirko Franchi, mentre nell’Under 12 nerazzurra addirittura tutti i giocatori (ovvero il 100%) proveniva dai vari Centro di Formazione.

Ma.Ste.