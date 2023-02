Incas Villaggio sfiora l’en-plein Sei vittorie su otto incontri

Solo due sconfitte, su otto gare disputate, per le squadre dell’Incas Caffè tennistavolo Lucca nella quarta giornata di ritorno dei campionati a squadre che riprenderanno con il mese di marzo, dopo una giornata di stop. Ad uscire sconfitte, nonostante il vantaggio della palestra casalinga, sono state la serie "D1" – che ha ceduto per 3-5 contro il Dlf Viareggio – e la serie "D3"-"A", sempre contro la compagine viareggina, con un risultato finale di 2-5. Tutte le altre squadre, sia nazionali che regionali, sono riuscite, invece, ad imporsi sui rispettivi avversari, portando a casa punti importanti per il finale di stagione.

Nelle serie nazionali la squadra di serie "B1", contro il Ciatt Firenze 1996, ha sfoderato una tripletta di Morato e i punti singoli di Bema e Nita, concludendo la sfida 5-2; in serie "C1" Cerquiglini (3), Gherardi (2) e compagni si mantengono ancora in testa alla classifica, superando l’Apuania Carrara per 5-2.

Fra le regionali, nel girone "A" della "C2", Lucca supera di misura (5-4) il Bernini Livorno con due punti di Alessi e Picchi e un punto di Cattani; nel girone "B" sempre della "C2", altra vittoria (5-1) contro la solita compagine livornese, grazie a Niccoletti (2), Casali (2) e Ragghianti (1). In serie "D2" Ciacchini (2), Ricci (2) e Riccomini (1) cedono solo un set agli avversari del Ciatt Prato "B".

Infine, in serie "D3" (girone "B"), in uno scontro combattuto, i giovani De Lillo (3), Ruscito (1) e Frediani (1) vincono 5-4 contro il Tennistavolo Volterra.