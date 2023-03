Incas porta un altro team in "B1" Solo tre vittorie, ma di gran valore

Poche vittorie, ma buone. Un periodo nel complesso discreto, con qualche macchia per le squadre dell’Incas Caffè Tennistavolo Lucca scese in campo che, su dieci gare disputate, conquistano solo tre vittorie. Tra queste, però, spicca quella della serie "C1" nazionale (5-1), contro l’Adf Invicta Race Grosseto, al "Palaincas" di Lucca, che vale una meritatissima promozione in serie "B2" nazionale, conquistata con due giornate di anticipo, prima della fine di una regular season a dir poco superlativa per Cerquiglini, Gherardi, Falchi e Madrigali.

Grande soddisfazione in casa rossonera che vede raggiunto l’obiettivo promozione, ambìto da inizio stagione, che potrebbe portare ad avere ben due squadre militanti nella serie "B" nazionale nella futura stagione pongistica. Tutto dipenderà dalle ultime due gare della serie "B1" nazionale che, in questa quinta giornata del girone di ritorno, ha ceduto 2-5 contro Firenze. Posizionati a metà classifica, per Bemi, Nita, Morato e Mazzei la salvezza è vicina, ma c’è bisogno del tutto per tutto in questo finale di stagione.

Giornata amara anche per la "C2"-"A" (1-5 contro la Polisportiva Dilettanti Pulcini "A"), per la "C2"-"B" (1-5 contro la Polisportiva Dilettanti Pulcini "B"), per la "D1"-"A" (1-5 contro l’Usd Apuania Carrara), per la "D2"-"B" (3-5 contro la Dilettantistica polisportiva Pisa), per la "C2"-"C" (1-5 contro il Ciatt Firenze) e per la "D3"-"A" (0-5 contro Forte dei Marmi).

Sorride, invece, la "D2"-"D" che supera 5-1 Pistoia (2 punti Riccomini, 2 Ciacchini, 1 Ricci) e si posiziona al primo posto in classifica, condiviso con l’Aics Sestese "B", mantenendo viva la corsa verso la promozione e la "D3"-"B" che, contro Pulcini Young, vince senza troppe difficoltà: 5-1, con due successi per Ruscito, 2 per Martini, uno per Bonino).

Mas. Stef.