In Sardegna una gara spartiacque. Benassai out, dentro Merletti

Se la trasferta di domenica ad Olbia (ore 14) non sarà decisiva per le sorti dell’allenatore Gorgone (così sembra), rappresenterà invece uno spartiacque importante per il cammino futuro della Lucchese, chiamata a rialzare la testa, dopo essere scivolata nella parte medio bassa della classifica, pur ricordando che i rossoneri devono recuperare la gara casalinga contro la Juventus Next Gen. Una vittoria in terra sarda, o anche un risultato positivo servirebbe a rimettere in moto una classifica oggi decisamente inferiore alle aspettative. Una nuova battuta d’arresto, invece, potrebbe far precipitare la squadra ancora più in basso, ma anche far riemergere la possibilità di un ribaltone tecnico, nonostante che in settimana la società dovrebbe aver rassicurato tutti, mister in testa.

Ecco perché Olbia può rappresentare un vero e proprio spartiacque per il prosieguo del campionato dei rossoneri, che subito dopo avranno due impegni ravvicinati (partita di Coppa Italia a Ferrara, il 9, quindi il match casalingo contro l’Entella, il 13 alle 20.45). Passando alla squadra, è sempre più probabile un nuovo forfait da parte di Benassai, che sta proseguendo tutte le cure del caso, ma che non sembra aver smaltito del tutto il malanno muscolare, con il quale ha dovuto convivere nelle settimane scorse, a scapito ovviamente di un rendimento inferiore alle sue grandi qualità di difensore. L’unica alternativa di ruolo si chiama Merletti, dal momento che Sabbione è ancora out e che Quirini è soprattutto un marcatore di fascia. Mentre per l’ennesima volta, Gorgone non ha altre alternative in difesa, il mister avrà invece un ventaglio di soluzioni sia per il centrocampo che per la tre quarti.

Davanti alla difesa dovrebbero giocare come all’inizio Gucher e Cangianello, con Guadagni (o Rizzo Pinna), Russo (o Rizzo Pinna) e Fedato, a sostegno del terminale offensivo Magnaghi (Romero non è al meglio). Come sempre, al di là dello schieramento, sarà fondamentale che la squadra abbia l’approccio giusto ad una gara non certo agevole, ma nemmeno proibitiva. Aggressività, spirito di sacrificio, massima attenzione nell’intera fase difensiva: dovranno essere queste le qualità da mettere in campo al “Nespoli“, dove i precedenti raccontano di un certo equilibrio nei risultati. Lo scorso anno finì 1 a 1 con reti di Quirini e La Rosa. Sarà interessante vedere se l’Olbia risentirà dei 90 minuti che si è messa nelle gambe ieri nel recupero contro il Pineto. Partita terminata 1-0 per i sardi con un gol del solito Ragatzu.

