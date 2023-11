In quel di Olbia la Lucchese ha vinto solo una volta

Un punto nelle ultime cinque partite. Se la Lucchese fosse quotata in Borsa, il suo titolo sarebbe sospeso per eccesso di ribasso. Vittoria che manca da oltre un mese e Pantera che è uscita dalla zona play-off, al dodicesimo posto, anche se i rossoneri devono recuperare la gara contro la Juventus Next Gen. Domenica prossima si ritorna laddove tutto è cominciato, la Sardegna. Contro la Torres capolista arrivò il primo ko, poi in fila sono arrivati quelli con Pescara e Pontedera al Porta Elisa e a Rimini, contro l’ultima in classifica.

Domenica trasferta a Olbia dove la Lucchese ha vinto soltanto una volta nel corso della sua ultrasecolare storia: stagione 2018-2019, grazie ad un gol di Sorrentino. Nella passata stagione finì invece 1-1. Match numero 17 al “Nespoli“, con un bilancio di cinque successi sardi, 10 pareggi e l’unica affermazione rossonera già menzionata. Da evidenziare come l’Olbia ha battuto la Lucchese dopo 43 anni: dal 3-1 del 1977 all’1-0 firmato da bomber Ragatzu nel 2020. Per contro, l’Olbia non ha mai vinto a Lucca in assoluto.

Per il resto la 12ª giornata prevede la Torres prima che ha pareggiato tre delle ultime quattro sfide, attesa da una Virtus Entella che aveva inanellato tre successi in fila, prima di essere fermata dal maltempo con il Cesena e sul campo a Perugia. Molto interessante Carrarese-Pescara: marmiferi che in casa hanno vinto 4 gare su 5 subendo solo un gol, quello del Pineto nell’ultimo turno, abruzzesi di Zeman che, al contrario, dilapidano allo stadio Adriatico le tre vittorie in viaggio conseguite sinora. Promette scintille anche Gubbio-Cesena: romagnoli con il miglior attacco di tutte le serie professionistiche, dalla A alla C, contro gli umbri che vantano la terza miglior difesa. Il Perugia, ancora imbattuto giocherà ad Ancona. Pontedera-Juve NG e Vis Pesaro-Arezzo completano il quadro per le toscane.

Massimo Stefanini