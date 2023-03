In Garfagnana arriva la capolista Cenaia

River Pieve pronto ad affrontare la capolista Cenaia (domenica ore 15). Dopo la bella vittoria di domenica scorsa, i biancorossi cercheranno di battere la prima in classifica. "Il Cenaia è una squadra costruita per stare a vertici - afferma il ds Roberto Bacci - ed è forte in tutti e tre i reparti. Noi scenderemo comunque in campo con l’obiettivo di fare la nostra partita". Mancheranno all’appello Filippi, Lavorini e Fanani. Rientrerà a disposizione Pieretti. Da decidere la formazione titolare. Probabile l’impiego di una difesa a quattro con Ramacciotti, Velani, Leshi e Lunardi; a centrocampo quasi certo dal primo minuto Cecchini, mentre per i restanti posti, in ballottaggio Byaze, Babboni, Tocci e Pieretti; in attacco Canessa titolare, in ballottaggio Ba, Magera e Fruzzetti.

Federico Santarini