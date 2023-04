In casa, ma anche un po’ in trasferta: il Tau "emigra" Contro il Livorno la gara si sposta a Piano di Coreglia

La partita Tau calcio Altopascio-Livorno, prevista per giovedì 6 aprile alle 15 e valevole per la trentesima giornata del campionato di serie D girone E, si giocherà al "Carraia" di Piano di Coreglia, dove di solito gioca il Ghiviborgo che milita nel medesimo raggruppamento e che sarà di scena ad Orvieto. La ragione dello spostamento risiede nei classici motivi di ordine pubblico. Le forze dell’ordine hanno invitato il club amaranto a scegliere una sede diversa. Quantunque la squadra labronica sia quinta in classifica, lontanissima dall’Arezzo capolista ed in lotta, teoricamente soltanto per la qualificazione ai play-off (che però in serie D contano solo per eventuali ripescaggi) la passione dei tifosi del club amaranto tirrenico è proverbiale, per cui arriveranno comunque in tanti in Lucchesia, malgrado la vicinanza della Pasqua e il giorno feriale.

Altopascio, pur avendo rifatto il terreno di gioco e tutte le strutture dello stadio di via Rosselli per adeguarlo alle prescrizioni della serie D, manca però di parcheggi e di strade alternative. Inoltre la capienza dell’impianto è ridotta. Lo stesso discorso si riproporrà il 23 aprile, per il match con l’Arezzo. Quindi, contro il Livorno, la società amaranto lucchese (colori sociali identici) ritornerà al "Carraia" dove ha disputato tutte le sfide interne fino a dicembre. E questo, tra l’altro, secondo alcuni è uno dei dazi pagati pesantemente dalla squadra alla quale spesso è mancato il proprio ...fortino. Infatti in casa ha vinto solo due volte in tutta la stagione. Un disagio certamente per i tifosi che nel giorno feriale difficilmente raggiungeranno la Media Valle e quindi sarà come giocare in trasferta. Non c’erano però altre possibilità di trovare campi omologati per il Nazionale Dilettanti. Il Porta Elisa ad esempio è impegnato nello stesso giorno, perché alle 20.30 turno infrasettimanale anche in C e la Lucchese se la dovrà vedere con la neo capolista Entella. Altrimenti si poteva giocare nello stadio lucchese, contro il Livorno, come nei play-off del 2022.

Massimo Stefanini