Il Trofeo Braccicorti

Oggi, al Golf Club Garfagnana di Pontecosi, tutto è pronto per l’apertura della stagione con la disputa del Trofeo Agriturismo Braccicorti, prima gara del campionato sociale. Come ha spiegato il presidente Pierluigi Barsanti, per il 2023 è previsto un calendario intenso, ricco di eventi sportivi e non.

Per quanto riguarda i primi, si parla di trenta gare tra campionato sociale, gare di circuiti con finali nazionali e la Ryder Cup Garfagnana. In programma ci sono anche due giornate per promuovere il golf, rivolte a tutti coloro che vogliono provare l’esperienza di uno sport complicato, ma affascinante. Il 1° maggio si terrà un "Open Day", dalle 10 alle 18 e chi si recherà presso la struttura di località Braccicorti potrà muovere i primi passi con il golf e riceverà in omaggio un drink e un gadget ricordo. Il 20 e 21 maggio si terrà l’evento "Porta un amico", in pratica una competizione a coppie, formate da un socio e da un neofita, simpatica propedeutica per capire come si svolge una gara di golf.

Il 9 luglio, in collaborazione con "International Academy of Music", appuntamento con uno dei concerti del festival che vedrà esibirsi sul palcoscenico del Golf Garfagnana un trio inedito: due musicisti e una vocalist di fama internazionale. Il 6 agosto edizione speciale del "Jazz on the green" che vedrà, come al solito, il quartetto di grandi musicisti, tra cui Andrea Tofanelli alla tromba e Piero Gaddi alle tastiere, esibirsi per il terzo anno di seguito. Nell’occasione, al Golf Club Garfagnana, verrà presentato il libro di Andrea Cosimini "Paolo Conte e Woody Allen, solo per una sera. Un duetto inedito sul palcoscenico del Novecento", con la presenza dello stesso autore che si alternerà con Piero Gaddi, Andrea Tofanelli e Sara Maghelli in concerto.

"Ad ogni concerto, su prenotazione – aggiunge il presidente Pierluigi Barsanti –, è prevista la degustazione di prodotti tipici del territorio".

Dino Magistrelli