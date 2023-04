Il Tau sfida il Bayern e altre "big"

Il fine settimana di Pasqua apre la stagione dei tornei giovanili primaverili. Da questo week-edn, infatti, le squadre del Tau parteciperanno a diversi tornei di rilevanza internazionale e nazionale. Ecco il dettaglio.

I Giovanissimi "B" (2009) si dividono in due gruppi per partecipare al torneo "Talent Trophy" e al 36° torneo "Brizzi". Una squadra è partita per La Maddalena per disputare la manifestazione internazionale di assoluto livello. La crema del calcio europeo e tredici coppe dei Campioni. Le partecipanti sono club di assoluto blasone: come Bayern Monaco, Liverpool, Benfica, Inter, Roma e Fiorentina. I ragazzi avranno modo di fare esperienza, aprirsi ad un contesto internazionale e apprendere. Mentre l’altro gruppo andrà al torneo storico organizzato dalla società Margine Coperta, in cui saranno impegnati con team professionistici.

Gli "Esordienti A" al 18° "Città di Montecatini", trofeo che vede la partecipazione di società professionistiche e dilettantistiche che lavorano in modo professionale.

M. S.