Il saluto di Pieroni al Castelnuovo e ai tifosi

Il già vicepresidente gialloblù Alvaro Pieroni ha lasciato l’incarico e invia il suo pensiero- saluto a tutte le persone che hanno collaborato con lui e agli sportivi.

"Oggi, dopo molti anni – scrive Pieroni – si conclude la mia esperienza nell’Us Castelnuovo Calcio. Una storia partita da lontano, rispondendo all’annuncio dell’allora sindaco Bonaldi che chiamava tutti a raccolta per far ripartire il calcio a Castelnuovo dopo il fallimento della società che tante soddisfazioni ci aveva dato. Sono stati anni difficili, tutto andava ricostruito, duro lavoro che ha permesso di riavviare attività di base, settore giovanile, prima squadra. Anni difficili con alternarsi di gioie e dolori, vittorie e sconfitte, lavoro che ha permesso di creare, grazie all’aiuto di tanti collaboratori, settore femminile, scuola calcio Elite, lavoro che nell’ ultima stagione ha consentito di schierare in campo ben 20 squadre".

"Dare un’opportunità – prosegue l’ex vicepresidente – a tanti ragazzie è sempre una vittoria indipendentemente dai risultati sportivi raggiunti. Durante questo percorso, assieme ai compagni di viaggio, qualche volta, sono stato aspramente criticato, a tutti ho risposto che ero lì a ricoprire ‘indegnamente‘ quel ruolo perché nessuno si offriva di farlo. Oggi persone conosciute dal sindaco, hanno mostrato interesse per questa società, affermando di avere progetti importanti e ambiziosi, per questo motivo passo la mano con piena fiducia. Voglio ringraziare i volontari, che assieme a noi hanno contribuito a questo progetto nelle varie mansioni, lavorando per mesi all’organizzazione dei tornei primaverili, agli istruttoriallenatori che si impegnano ogni giorno con gli atleti, i collaboratori dell’Us Gallicano con i quali abbiamo gestito la locale scuola calcio, i dirigenti che seguono le squadre durante allenamenti e le partite, tutti i collaboratori che si sono occupati della logistica e dei trasporti, mostrandosi sempre disponibili anche di fronte alle richieste più difficili".

"Un personale – conclude Pieroni – ringraziamento va ai genitori che ci hanno concesso la loro fiducia consegnandoci i propri figli e chiedendoci, indirettamente, di collaborare all’educazione degli stessi prima ancora che agli insegnamenti tecnici e sportivi infine un sincero augurio di Buon lavoro a coloro che guideranno questa società nel prossimo futuro. Da tifoso, spero di festeggiare importanti successi già dalla prossima stagione".

Dino Magistrelli