Il River si "gioca" i play-off Oggi arriva il Tuttocuoio

Anticipo di campionato per il River Pieve che affronterà il Tuttocuoio. Si tratta della penultima partita di stagione regolare, di cruciale importanza per la conquista della zona play-off. I biancorossi, reduci di una sconfitta in trasferta per 2 a 0 contro il Camaiore, cercheranno di ritornare a vincere e di avvicinarsi al coronamento di un vero e proprio sogno.

"E’ una partita molto importante – afferma il diesse Roberto Bacci – e, di certo, noi daremo il massimo. Quest’anno il River Pieve è andato oltre le più rosee aspettative; a questo punto il sogno dei play-off potrebbe diventare realtà. La società è soddisfatta, adesso occorrerà fare gli ultimi sforzi".

Il Tuttocuoio viene dalla sconfitta casalinga per 4 a 1 contro la capolista Cenaia e si trova costretto a lottare per la zona salvezza; la formazione di Tavano dovrà fare a meno di una pedina importante come Massaro, fuori per squalifica. In casa River Pieve rientrerà, invece, a disposizione Lavorini, ma sarà ancora assente Filippi. In attacco Fanani potrebbe impiegare il tridente formato da Canessa come prima punta, supportato da Magera e da uno tra Fruzzetti e Bosi; a partita in corso sarà possibile, se non probabile, l’impiego di Ba. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15 a Pieve Fosciana. Arbitrerà l’incontro Guglielmo Noce della sezione di Genova.

Guardando alla classifica il River Pieve si trova in quarta posizione, con 44 punti, davanti al Castelfiorentino United a quota 41 e dietro a Cuoiopelli (50), Fratres Perignano (56) e Cenaia (59). Il Tuttocuoio è, invece, quart’ultimo con 27 punti, davanti a San Marco Avenza e San Miniato Basso (entrambe a 24) e Armando Picchi (16).

Federico Santarini