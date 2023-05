"Il regalo più bello? Il passaggio del turno" Deoma fa 51 e sogna un compleanno speciale

Anche se su qualche sito… specializzato Daniele Deoma sarebbe nato il 5 agosto 1970, in realtà sono stati invertiti giorno e mese, perché l’attuale diesse rossonero è nato a Licata l’8 maggio di 51 anni fa. Compleanno che Deoma ha festeggiato assieme agli amici più stretti. Da calciatore ha ricoperto il ruolo di terzino ed ha collezionato 178 presenze in C1 e 79 in serie D.

Nella Lucchese ha giocato complessivamente per 5 stagioni, con l’intervallo di un anno nel Latina. Ha attaccato le scarpette al chiodo a 39 anni nel Pontedera. Quando quattro anni fa stava per scomparire il calcio a Lucca, assieme a Vichi, Santoro, Russo e Baraldi, Deoma ha deciso di gettarsi in prima persona, anche con risorse personali, in un’avventura che si annunciava particolarmente difficile, visto che si trattava di rappresentare al meglio la vecchia amata Pantera.

Lavorando sodo, mettendoci sempre la faccia, sfidando anche l’iniziale diffidenza di parte della tifoseria, Deoma è riuscito a ritagliarsi un ruolo fondamentale nella crescita della Lucchese, portando avanti campagne acquisti fatte con poche risorse rispetto alla media del girone, che alla lunga hanno dato però i loro frutti. Prova ne sia che negli ultimi due campionati, la squadra ha centrato prima una salvezza tranquilla, poi un posto nei play-off.

Lo scorso anno il sogno rossonero si fermò al “Barbetti“ di Gubbio, quello di quest’anno è ancora tutto da scrivere, perché la sfida del “Conero“ è in programma domani pomeriggio all’ora del tè. Il lavoro e solo il lavoro: è questo il motto ispiratore del direttore rossonero, che il neo patron Andrea Bulgarella ha ufficialmente riconfermato anche per la prossima stagione.

Poche le esternazioni di Deoma nel corso della stagione, ma l’altra sera di fronte alla torta con 51 candeline, ha confidato agli amici: "Il regalo più bello che la squadra mi può fare, sarebbe il passaggio del turno. Ma se così non andrà, rimarrà ugualmente una stagione da mettere in cornice". Dopo la parentesi dei play-off, Deoma si metterà attorno ad un tavolo assieme a Bulgarella per gettare le basi per la prossima stagione, che visto il probabile arrivo dalla serie B di squadre come Spal e Perugia, si preannuncia un girone ancora più complicato. Ed allora per alzare l’asticella, ma nell’ottica di "ritoccare" l’ossatura della squadra di quest’anno con acquisti mirati, servirebbero investimenti importanti, da gestire ovviamente con grande oculatezza.

Come promesso dall’a.d. Lo Faso e dal direttore Mangiarano, i programmi per il prossimo anno, sia per quanto riguarda la prima squadra che il settore giovanile, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa. Ma prima, c’è ancora un atto che deve andare in scena ed è la sfida play-off di Ancona in programma domani pomeriggio al “Conero“ con inizio alle ore 18 (diretta televisiva Rai Sport), con la Lucchese che cercherà di sovvertire il pronostico per continuare a sognare…

Emiliano Pellegrini