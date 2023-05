Il presidente Benigni: "Forza, venite gente!"

Basketball Club Lucca chiama a raccolta la città. Gara tre (oggi alle 18) contro Arezzo, avanti 2-0 nella serie, sarà, comunque, decisiva. In caso di sconfitta, perché i biancorossi andrebbero in vacanza. In caso di affermazione, perché potrebbe dare la stura ad una "remuntada" clamorosa.

Intanto c’è un’iniziativa sui biglietti. Nell’ottica di un virtuale gemellaggio sportivo tra le società Lucchese Calcio 1905, il Basket Le Mura Lucca e il Bcl, ha previsto di poter usufruire di una riduzione del 50% sul costo del biglietto che verrà applicata a chiunque presenti alla biglietteria la tessera relativa ad un abbonamento alla regular season 2022’23 di una delle tre società sportive indicate.

Il passaggio alle finali è obiettivo raggiungibile solo vincendo tre match consecutivi: gara tre, quella di stasera alle 18; poi quella di mercoledì 10 e, infine, andare ad espugnare il "Palaestra" di Arezzo nella eventuale quinta.

Malgrado le brucianti sconfitte subite in trasferta, il Bcl è carico a mille, consapevole della propria forza, dimostrata ampiamente sul parquet dell’Arezzo, dove, purtroppo, ha perso, più per improvvisi e momentanei cali prestazionali nei finali di partita che per inferiorità.

A spingere e a spronare la squadra c’è tutta quanta la dirigenza della società che, in più occasioni, ha parlato con i ragazzi ed i coach, facendoli sentire partecipi del progetto Bcl, dimostrando loro fiducia piena.

Lo stesso presidente Matteo Benigni dichiara: "Raggiungere i play-off è stato sicuramente un passo importante che ci ha permesso di provare a conquistare uno dei due posti ancora disponibili per fare il salto di categoria. In questo momento siamo in una situazione di difficoltà: le precedenti partite non sono andate bene; due match dove abbiamo fatto tutto da soli, nel bene e nel male e, adesso, per rimediare, ci aspetta un’ impresa di quelle epocali".

"Ribaltare un 2 a 0 non è facile – ha concluso Benigni – , ma ho fiducia nella squadra che, spesso ed anche nelle due ultime gare, ha dimostrato di avere la capacità e buona tecnica per riuscire nell’impresa. Sono certo che i ragazzi daranno il 100%; come sono certo che, se i seggiolini del palasport saranno tutti occupati dai nostri tifosi, avremo più di un sesto uomo accanto ai ragazzi della prima squadra e vincere il match diventerebbe sicuramente più agevole".

Massimo Stefanini