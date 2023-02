Il portiere, il bomber insieme a Tiritiello e a Benassai su tutti

CUCCHIETTI: 6,5. Compie un paio d’interventi importanti, che permettono alla porta di rimanere inviolata per la seconda domenica consecutiva. Sicuro anche nelle prese aree.

QUIRINI: 6. Prova a spingere e cerca di fare il suo dovere anche in difesa.

TIRITIELLO: 6,5. Salva sulla linea spazzando via il pallone sulla conclusione di Cerasani. Si porta in avanti sui piazzati e cerca di scardinare la difesa avversaria, ma non è fortunato.

BENASSAI: 6,5. Assieme al capitano, al centro della difesa, concede poco agli attaccanti.

VISCONTI: 6. Cerca di sfruttare la sua corsia per mettere al centro dei buoni cross. Prova a saltare l’uomo, ma non riesce a dare la sferzata giusta.

MASTALLI: 6. Svolge il suo compito a centrocampo, senza, però, riuscire a dare la giusta sferzata. Non è fortunato nell’occasione del passaggio di Rizzo Pinna.

FRANCO: 6. Prova ad interrompere il gioco avversario, rimediando qualche fallo tattico che serve per far salire la squadra.

TUMBARELLO: 6. Anche lui cerca di infilarsi nel gioco avversario, provando a dar fastidio alla manovra della formazione di casa.

RIZZO PINNA: 6. Gioca solo un tempo, ma si fa pericoloso in almeno un paio di occasioni, dove, per poco, non sorprende Giusti.

PANICO: 6,5. Meriterebbe di più, per come ha lottato, ma sbaglia due gol, tirando addosso al portiere di casa. Peccato perché avrebbe giustamente festeggiato con un gol, la sua seconda partita consecutiva da titolare.

BRUZZANITI: 6. Anche lui prova a scardinare la difesa aretina che, però, riesce bene a contenerlo.

RAVASIO: 6. Gioca la ripresa; fa a sportellate.

FERRO, FABBRINI e D’ALENA: sv. Entrano per dare forze fresche.

R. L.