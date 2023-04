Il paese fa festa fino a notte e si tinge di biancorosso Esplode la gioia per la salvezza del Pieve Fosciana

Un paese in festa fino a notte fonda, soddisfazione e orgoglio per un’autentica impresa sportiva: questo è Pieve Fosciana in un sabato di Pasqua dolcissimo, che ha regalato ai biancorossi una salvezza incredibile, al termine di una sfida play-out decisa all’ultimo di cinque minuti di recupero sul campo del Lampo, quando i supplementari sembravano alle porte: "L’avevamo preparata molto bene - commenta mister Daniele Compagnone - , siamo passati subito in vantaggio per poi subìre il pari in avvio di ripresa. Abbiamo anche rischiato di andare sotto, poi loro hanno smesso di giocare, forse per accontentarsi del pareggio, che gli sarebbe bastato per salvarsi. Poi il fantastico finale, con il gol di Turri al 95’, che ci ha consegnato un risultato storico".

E’ infatti un risultato storico per l’US Pieve Fosciana rimanere in Promozione, in vista dell’anno del centenario, dato che la mitica società garfagnina nacque nel lontano 1924. Un tifo coloroso e appassionato ha seguito i ragazzi di Compagnone, li ha accompagnati sempre, in una stagione tribolatissima, con tre allenatori, cambi di calciatori in organico, sfortuna e errori tecnici, qualche soddisfazione, fino all’epilogo degno di una favola a tinte biancorosse.

Flavio Berlingacci