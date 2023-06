Il Meeting Città di Lucca è pronto allo start In pista atteso un fior fiore di campioni

Attesa finita. Oggi è il grande giorno della seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca di atletica leggera che alla vigilia, ieri mattina, è stata presentata all’hotel Napoleon alla presenza di Matteo Martinelli meeting director, Sergio Martinelli vicepresidente della Virtus Lucca, Marcello Bertocchini presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fabio Barsanti assessore allo Sport del Comune di Lucca, gli atleti Ferdinand Omanyala velocista keniano, Luiza Gega mezzofondista albanese, Luxolo Adams velocista sudafricano e Marco Fassinotti finalista agli europei indoor di Istanbul nel salto in alto.

Oggi dalle 17 in poi, al Campo Scuola Moreno Martini, in via delle Tagliate, saranno impegnati atleti provenienti da oltre trenta diversi Paesi del mondo in quattro continenti per un cast di altissimo livello, nel Meeting Internazionale Città di Lucca, manifestazione inserita dalla Fidal nel prestigioso Progetto Meeting 2020+. Organizzato con cura capillare e con l’intramontabile passione dall’Atletica Virtus Lucca, con il sostegno di Comune di Lucca, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il meeting è uno dei fiori all’occhiello del panorama sportivo cittadino, in grado di attrarre atleti e appassionati da tutta Italia.

Spettacolo assicurato nella velocità con il kenyano Ferdinand Omanyala sui blocchi di partenza dei 100 metri, l’ottavo uomo più veloce del mondo, semifinalista alle olimpiadi di Tokyo 2020 e ai mondiali di Eugene 2022; primatista africano che pochi giorni fa a Nairobi ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale correndo con l’eccezionale crono di 9.84 con 0,5 di vento contrario. Sui 200 metri torna a Lucca il vincitore della passata edizione, il sudafricano Luxolo Adams, finalista ai Campionati del mondo di Eugene 2022 mentre sui 110 ostacoli, dove si registra il forfait di Antonio Alkana, campione sudafricano 2023 e reduce dal successo nel Meeting di Savona, il brasiliano Gabriel Constantino, trionfatore dell’edizione 2022, tenterà di replicare il risultato dello scorso anno. Nel salto in alto riflettori accesi sul messicano Erik Portillo, fresco di nuovo personal best (2.25) a Leòn in Messico. Di altissimo livello anche il salto in lungo con il giovane cubano Alejandro Parada, argento ai Mondiali U20 a Cali 2022 che ha da poco migliorato il primato personale saltando 8.30, argento ai Mondiali U20 di Tampere 2018 e campione del mondo U18 a Nairobi 2017. Il martello propone infine i nomi di due cinesi dalle ottime prestazioni: Qi Wang e Yuxuan Liu.

Di notevole rilevanza le gare femminili. Nel mezzofondo, grande attesa per i 3000 siepi in cui l’albanese Luiza Gega, 9.36.06 di season best, sfiderà la kenyana Fancy Cherono, campionessa africana U20 nel 2019 e l’ucraina Nataliya Strebkova detentrice del record nazionale (9.24.54) realizzato nel 2022 a Stoccolma e vice campionessa europea U23 nel 2017 a Bydgoszcz in Polonia.

Occhi puntati anche sulla pedana del triplo con atlete del calibro delle due cubane Leyanis Pérez Hernandez, finalista agli ultimi Mondiali di Eugene, e Liadagmis Povea, quinta ai Giochi olimpici di Tokyo. Previste scintille anche nella pedana del martello con la campionessa europea Bianca Florentina Ghelber, sesta ai giochi olimpici di Tokyo e con una lunga carriera alle spalle e l’interessante profilo della cinese Xinyng Xu, vincitrice dei Giochi Olimpici giovanili nel 2014. Nella velocità, dopo la vittoria nella scorsa edizione, torna a gareggiare a Lucca nei 100 metri la sudafricana Carina Horn opposta alla forte brasiliana Rosangela Santos mentre nei 200 spicca la presenza della colombiana Lina Esther Licona Torres.

Il programma uomini: ore 17, martello, asta e 110hs; 17.30, 100m; 17.40, 400m; 17.50, 800m; 18, salto in alto; 18.20, salto in lungo; 18.25, 5000m; 18.55, 200m.

Donne: 17, salto triplo; 17.10, 100hs; 17.20, 100m; 18, 3000 siepi; 18.15, martello; 18.50, 200m.